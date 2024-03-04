Biz Bunları Çok İzledik! Onedio Editörlerinin En Sevdiği 10 Yabancı Film
Biz Bunları Çok İzledik! Onedio Editörlerinin En Sevdiği 10 Yabancı Film
Onedio dizi ve film kategorisi gururla sunar! Editörlerimize en sevdikleri 10 yabancı filmi sorduk ve birbirinden harika cevaplar aldık. İşte karşınızda editörlerimizin en sevdiği 10 yabancı film!
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Burak Boyoğlu
Gizem Zalimalioğlu
Elif Çamlıbel
Özder Şeyda Uyanık
ve editör arkadaşımız Özder'in en sevdiği filmleri listelerken destek aldığı eşinin en sevdiği filmler:
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Esra Demirci
Bir sıralama da benden (Elif Ateş Dereli)
Levent Yaşar
Sena Erdoğdu
Ayberk Berkay Özhallaç
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Pelin Yelda Göktepe
Efnan Sude Avşar
Peki sizin en sevdiğiniz 10 yabancı film hangisi? Yorumlara buyrun!
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