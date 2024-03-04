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Biz Bunları Çok İzledik! Onedio Editörlerinin En Sevdiği 10 Yabancı Film

Biz Bunları Çok İzledik! Onedio Editörlerinin En Sevdiği 10 Yabancı Film

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
04.03.2024 - 11:27

Onedio dizi ve film kategorisi gururla sunar! Editörlerimize en sevdikleri 10 yabancı filmi sorduk ve birbirinden harika cevaplar aldık. İşte karşınızda editörlerimizin en sevdiği 10 yabancı film!

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Burak Boyoğlu

Burak Boyoğlu

1. Captain Fantastic

2. Whiplash

3. Get Out

4. Pulp Fiction

5. Interstellar

6. Into The Wild

7. Butterfly Effect

8. All Quiet on the Western Front

9. The Godfather

10. Hidden Figures

Gizem Zalimalioğlu

Gizem Zalimalioğlu

1. The Hunger Games

2. Koku: Bir Katilin Hikayesi

3. Gone Girl

4. Paranormal Activity

5. Yüzüklerin Efendisi

6. Dikey Limit

7. Siyah Kuğu

8. Split

9. Arınma Gecesi

10. Kuzuların Sessizliği

Elif Çamlıbel

Elif Çamlıbel

1. The Green Mile

2. The Matrix

3. Star Wars: Episode 1 The Phantom Menace

4. The Lord of the Rings: The Return of the King

5. The Shawshank Redemption

6. Fight Club

7. Inception

8. Joker

9. The Curious Case of Benjamin Button

10. The Great Gatsby

Özder Şeyda Uyanık

Özder Şeyda Uyanık

1. Shawshank Redemption

2. Matrix serisi

3. Harry Potter serisi

4. Inception

5. Interstellar

6. Yüzüklerin Efendisi serisi

7. Black Swan

8. V for Vendetta

9. The Signs

10. Arrival

ve editör arkadaşımız Özder'in en sevdiği filmleri listelerken destek aldığı eşinin en sevdiği filmler:

ve editör arkadaşımız Özder'in en sevdiği filmleri listelerken destek aldığı eşinin en sevdiği filmler:

1. Avengers Serisi

2. Batman Kara şövalye

3. Hobbit

4. Geleceğe Dönüş Serisi

5. Elm Sokağı Kabusu

6. Interstellar

7. Avatar

8. Matrix

9. Dövüş Kulübü

10. The Godfather

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Esra Demirci

Esra Demirci

1. Back to the Future

2. You've Got Mail

3. The Bridges of Madison County

4. Disobedience

5. The Notebook

6. Mamma Mia!

7. It's Complicated

8. Baby's Day Out

9. The Conjuring

10. Scream

Bir sıralama da benden (Elif Ateş Dereli)

Bir sıralama da benden (Elif Ateş Dereli)

1. Harry Potter Serisi

2. Sherlock Holmes Serisi

3. Another Round (2020)

4. Constantine (2005)

5. The Usual Suspects (1995)

6. Soul (2020)

7. Kill Bill (2003)

8. V For Vendetta (2005)

9. Bridget Jones'un Günlüğü (2001)

10. Love Actually (2003)

Levent Yaşar

Levent Yaşar

1. Back to the Future Serisi

2. Das Experiment

3. Die Welle

4. Exam

5. The Green Mile

6. The Sixth Sense

7. Parazit

8. The Usual Suspects

9. Cars (2006)

10. Toy Story

Sena Erdoğdu

Sena Erdoğdu

1. The Pianist

2. Dune

3. Harry Potter Serisi

4. Whiplash

5. Black Swan

6. Sick Of Myself

7. I Tonya

8. The Grand Budapest Hotel

9. The Hunt

10. Shrek

Ayberk Berkay Özhallaç

Ayberk Berkay Özhallaç

1. Chungking Express

2. Enter the Void

3. Portrait of a Lady on Fire

4. Irreversible

5. Midsommar

6. Blow-Up

7. Harold and Maude

8. La Haine

9. Funny Games

10. Naked

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Pelin Yelda Göktepe

Pelin Yelda Göktepe

1. Volver

2. Breakfast Club

3. Kadın Kokusu

4. Makas Eller

5. Inside Out

6. Before Sunrise

7. Büyük Budapeşte Oteli

8. Klaus

9. Parazit

10. Annem Hakkında Her Şey

Efnan Sude Avşar

Efnan Sude Avşar

1. Detachment

2. Nocturnal animals

3. About Time

4. Insomnia

5. Her

6. Gone Girl

7. Lilja 4-ever

8. Before Sunrise

9. Lady Bird

10. Midnight in Paris

Peki sizin en sevdiğiniz 10 yabancı film hangisi? Yorumlara buyrun!

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