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Televizyon Dizisi Aşıkları Buraya! Onedio Editörlerinin En Sevdiği 10 Türk Dizisi

Televizyon Dizisi Aşıkları Buraya! Onedio Editörlerinin En Sevdiği 10 Türk Dizisi

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
29.02.2024 - 21:13 Son Güncelleme: 29.02.2024 - 21:33

Onedio editörleri olarak en sevdiğimiz 10 Türk dizisini sıraladık. Tabii bunu yaparken epey zorlandık. İşte Onedio editörlerinin en sevdiği 10 Türk dizisi!

Keyifli okumalar!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Esra Demirci

Esra Demirci

1- Aşk-ı Memnu

2- Avrupa Yakası 

3- Muhteşem Yüzyıl

4- 7 Numara

5- Evdeki Yabancı 

6- Yılan Hikayesi

7- Yalan Dünya

8- Çılgın Bediş

9- Dadı

10- Kadın İsterse

Özder Şeyda Uyanık

Özder Şeyda Uyanık

1- Ezel

2- Kanıt

3- Aşk-ı Memnu

4- Avrupa Yakası

5- Yalan Dünya

6- Asmalı Konak

7- Tatlı Hayat

8- Kızılcık Şerbeti

9- İkinci Bahar

10- Hatırla Sevgili

Gizem Zalimalioğlu

Gizem Zalimalioğlu

1-Behzat Ç.

2-Aşk-ı Memnu

3-Suskunlar

4-Asmalı Konak

5-Yalancı Yarim

6-Kiralık Aşk

7-Fi

8-Hatırla Sevgili

9-Bir Kadın Bir Erkek

10-Ufak Tefek Cinayetler

Kübra Köklü

Kübra Köklü

1-Çılgın Bediş

2-Sıdıka

3- Bir Kadın Bir Erkek

4- Aşk-ı Memnu

5- Bir İstanbul Masalı

6-Sahra

7- Kadın İsterse

8- Dadı

9-Öyle Bir Geçer Zaman ki

10- Çemberimde Gül Oya

Yasemin Altunterim

Yasemin Altunterim

1- Avrupa Yakası

2- Elveda Rumeli

3- Hayat Bilgisi 

4- Ezel

5- 7 Numara

6- Kurtlar Vadisi 

7- Ayrılsak da Beraberiz

8- Yılan Hikayesi

9- Dadı

10- Yalancı Yarim

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ali İhsan Sarı

Ali İhsan Sarı

1- Ezel

2- Kurtlar Vadisi (ilk 97)

3- Yabancı Damat

4- Yeditepe İstanbul

5- Muhteşem Yüzyıl

6- Elveda Rumeli

7- Behzat Ç.

8- Ufak Tefek Cinayetler

9- Leyla ile Mecnun

10- Dudaktan Kalbe

Dilara Bağcı

Dilara Bağcı

1- Leyla ile Mecnun

2- Yalan Dünya

3- Elveda Rumeli

4- Ufak Tefek Cinayetler

5- Ayrılsak da Beraberiz

6- Dikkat Bebek Var

7- Medcezir

8- Bir Kadın Bir Erkek

9- Aşk Yeniden

10- Hayat Bilgisi

Merve Ersoy

Merve Ersoy

1- Avrupa Yakası

2- Leyla ile Mecnun

3- Kardeş Payı

4- Yılan Hikayesi

5- Hayat Bilgisi

6- Ekmek Teknesi

7- Fatmagül'ün Suçu Ne?

8- Asmalı Konak

9- Çılgın Bediş

10- Lise Defteri

Levent Yaşar

Levent Yaşar

1- Leyla ile Mecnun

2- Avrupa Yakası

3- Kurtlar Vadisi

4- Ezel

5- Hatırla Sevgili

6- Kaygısızlar

7- Muhteşem Yüzyıl

8- Süper Baba

9- Sayın Bakanım

10- Bir Demet Tiyatro

Efnan Sude Avşar

Efnan Sude Avşar

1- Avrupa Yakası

2- Kuzey Güney

3- 20 Dakika

4- Aşk-ı Memnu

5- Anne

6- Adını Feriha Koydum

7- Merhamet

8- Yaprak Dökümü

9- Avlu

10- Kanıt

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Cometasincuerda

Cometasincuerda

1- Behzat Ç.

2- Kurtlar Vadisi

3- Avrupa Yakası

4- Ezel

5- Sıdıka

6- Suskunlar

7- Ayrılsak da Beraberiz

8- Dadı

9- Doktorlar

10- Yarım Elma

Pelin Yelda Göktepe

Pelin Yelda Göktepe

1- 7 Numara

2- Hayat Bilgisi

3- Sıdıka

4- Ulan İstanbul

5- Kadın

6- Avlu

7- Tatlı Hayat

8- Çemberimde Gül Oya

9- Çılgın Bediş

10- Kuzenlerim

Yeter Şirin

Yeter Şirin

1- Muhteşem Yüzyıl

2- Avlu

3- Ufak Tefek Cinayetler

4- 7 Numara

5- Avrupa Yakası

6- Tatlı Hayat

7- Ezel

8- Asmalı Konak

9- İkinci Bahar

10- Yasak Elma

Lila Ceylan

Lila Ceylan

1- Aşk-ı Memnu

2- Ezel

3- Avrupa Yakası

4- Sihirli Annem

5- İstanbullu Gelin

6- Muhteşem Yüzyıl

7- Belalı Baldız

8- Tatlı Hayat

9- Haziran Gecesi

10- Dadı

Ayşe Çamurcu

Ayşe Çamurcu

1- Ufak Tefek Cinayetler

2- 1 Kadın 1 Erkek

3- Kardeş Payı

4- Aşk-ı Memnu

5- Çıplak

6- Yalan Dünya

7- Avlu

8- Kadın İsterse

9- Masumiyet

10- Melekler Korusun

İçeriğin Devamı Aşağıda

Gökçenur Satır

Gökçenur Satır

1- Medcezir

2- Avrupa Yakası

3- Elveda Rumeli

4- 1 Kadın 1 Erkek

5- Kadın

6- Kırmızı Oda

7- Kiralık Aşk

8- Söz

9- Belalı Baldız

10- Emret Komutanım

Erkan Budak

Erkan Budak

1- Avrupa Yakası

2- 1 Kadın 1 Erkek

3- Yalan Dünya

4- Yarım Elma

5- 7 Numara

6- Çılgın Bediş

7- Ayrılsak da Beraberiz

8- Küçük Sırlar

9- Medcezir

10- Gümüş

İsmail Kahraman

İsmail Kahraman

1- Kurtlar Vadisi

2- Avrupa Yakası

3- Behzat Ç.

4- Elveda Rumeli

5- Börü

6- İkinci Bahar

7- Aşk-ı Memnu

8- Sultan Makamı

9- 7 Numara

10- Ezel

Ali Can Yaycılı

Ali Can Yaycılı

1- Ezel

2- Aşk-ı Memnu

3- Kurtlar Vadisi

4- Avrupa Yakası

5- Leyla ile Mecnun

6- Behzat Ç.

7- 7 Numara

8- Tatlı Hayat

9- Bir Demet Tiyatro

10- Yılan Hikayesi

19 editörümüzün katıldığı listelere istatiksel olarak baktığımızda en çok sevilen dizi açık ara farkla Aşk-ı Memnu oluyor.

19 editörümüzün katıldığı listelere istatiksel olarak baktığımızda en çok sevilen dizi açık ara farkla Aşk-ı Memnu oluyor.

1- Aşk-ı Memnu - 16 kez yazıldı

2- Avrupa Yakası - 15 kez yazıldı

3- Ezel - 14 kez yazıldı

4- Yalan Dünya - 11 kez yazıldı

5- Muhteşem Yüzyıl - 10 kez yazıldı 

6- 7 Numara - 10 kez yazıldı 

7- Elveda Rumeli - 9 kez yazıldı 

8- Tatlı Hayat - 8 kez yazıldı

9- Leyla ile Mecnun - 8 kez yazıldı

10 - Ufak Tefek Cinayetler - 8 kez yazıldı

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