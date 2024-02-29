Televizyon Dizisi Aşıkları Buraya! Onedio Editörlerinin En Sevdiği 10 Türk Dizisi
Televizyon Dizisi Aşıkları Buraya! Onedio Editörlerinin En Sevdiği 10 Türk Dizisi
Onedio editörleri olarak en sevdiğimiz 10 Türk dizisini sıraladık. Tabii bunu yaparken epey zorlandık. İşte Onedio editörlerinin en sevdiği 10 Türk dizisi!
Keyifli okumalar!
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Esra Demirci
Özder Şeyda Uyanık
Gizem Zalimalioğlu
Kübra Köklü
Yasemin Altunterim
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Ali İhsan Sarı
Dilara Bağcı
Merve Ersoy
Levent Yaşar
Efnan Sude Avşar
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Cometasincuerda
Pelin Yelda Göktepe
Yeter Şirin
Lila Ceylan
Ayşe Çamurcu
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Gökçenur Satır
Erkan Budak
İsmail Kahraman
Ali Can Yaycılı
19 editörümüzün katıldığı listelere istatiksel olarak baktığımızda en çok sevilen dizi açık ara farkla Aşk-ı Memnu oluyor.
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