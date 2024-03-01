Bir Sıralama da Bizden! Onedio Editörlerinin Severek İzlediği 10 Yabancı Dizi
Bir Sıralama da Bizden! Onedio Editörlerinin Severek İzlediği 10 Yabancı Dizi
Her hafta Onedio'da en yeni ve en popüler yabancı dizileri sizler için listeliyoruz. Bu listelerde dizileri genellikle yılına, türüne, puanına, konusuna ya da önerenlere göre ayırıyoruz. Bu seferki dizi sıralaması ise bizden olsun dedik. Onedio editörleri olarak bu içerikte en sevdiğimiz 10 yabancı diziyi sizlerle paylaştık. Sıralamada Friends, Game of Thrones ve Sherlock gibi birbirinden harika diziler başı çekti.
İşte karşınızda en sevdiğimiz yabancı diziler!
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Efnan Sude Avşar
Merve Ersoy
Ayşe Çamurcu
Dilara Bağcı
Özder Şeyda Uyanık
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Esra Demirci
Levent Yaşar
Sena Erdoğdu
Lila Ceylan
... ve son olarak ben, yani Elif Ateş Dereli
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Peki sizin en sevdiğiniz diziler hangileri? Yorumlara buyrun!
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