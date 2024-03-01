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Bir Sıralama da Bizden! Onedio Editörlerinin Severek İzlediği 10 Yabancı Dizi

Bir Sıralama da Bizden! Onedio Editörlerinin Severek İzlediği 10 Yabancı Dizi

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
01.03.2024 - 09:02

Her hafta Onedio'da en yeni ve en popüler yabancı dizileri sizler için listeliyoruz. Bu listelerde dizileri genellikle yılına, türüne, puanına, konusuna ya da önerenlere göre ayırıyoruz. Bu seferki dizi sıralaması ise bizden olsun dedik. Onedio editörleri olarak bu içerikte en sevdiğimiz 10 yabancı diziyi sizlerle paylaştık. Sıralamada Friends, Game of Thrones ve Sherlock gibi birbirinden harika diziler başı çekti.

İşte karşınızda en sevdiğimiz yabancı diziler!

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Efnan Sude Avşar

Efnan Sude Avşar

1. Fleabag

2. Sharp Objects

3. Normal People

4. Modern Family

5. Derry Girls

6. Friends

7. The Haunting of Hill House

8. How to Get Away with Murder

9. Lie to Me

10. The Crown

Merve Ersoy

Merve Ersoy

1. Game of Thrones

2. Brooklyn Nine-Nine

3. How I Met Your Mother

4. Friends

5. Modern Family

6. Shameless

7. Anne with an E

8. The Marvelous Mrs. Maisel

9. Sherlock

10. Stranger Things

Ayşe Çamurcu

Ayşe Çamurcu

1. Sex and the City

2. Desperate Housewives

3. Gilmore Girls

4. Community

5. Scrubs

6. Bojack Horseman

7. Friends

8. Modern Family

9. The Office

10. Prison Break

Dilara Bağcı

Dilara Bağcı

1. Friends

2. Modern Family

3. The Big Bang Theory

4. Gilmore Girls

5. Sherlock Holmes

6. Anne with an E

7. The Handmaid's Tale

8. The 100

9. Sense8

10. The Crown

Özder Şeyda Uyanık

Özder Şeyda Uyanık

1. Fringe

2. Lost

3. House of Cards

4. The Crown

5. Designated Survivor

6. Homeland

7. The 100

8. Chernobyl

9. Buffy the Vampire Slayer

10. Nip/Tuck

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Esra Demirci

Esra Demirci

1. Fleabag

2. Haunting of Hill House

3. Good Place

4. HIMYM

5. Buffy the Vampire Slayer

6. The Crown

7. Valeria

8. That '70s Show

9. The Big Bang Theory

10. Marianne

Levent Yaşar

Levent Yaşar

1. Breaking Bad

2. Seinfeld

3. Roots (1977)

4. Game of Thrones

5. The Wire

6. Sherlock

7. Battlestar Galactica

8. Shameless

9. Prison Break

10. A Team

Sena Erdoğdu

Sena Erdoğdu

1. Game of Thrones

2. The Crown

3. Westworld

4. Friends

5. Gossip Girl

6. Sex and the City

7. Shameless

8. Supernatural

9. HIMYM

10. Gilmore Girls

Lila Ceylan

Lila Ceylan

1. Friends

2. Lost

3. How to Get Away with Murder

4. Gossip Girl

5. Sex and the City

6. Pretty Little Liars

7. Seinfeld

8. Modern Family

9. How I Met Your Mother

10. Dexter

... ve son olarak ben, yani Elif Ateş Dereli

... ve son olarak ben, yani Elif Ateş Dereli

1. Sherlock

2. Friends

3. The Witcher

4. Game of Thrones

5. Da Vinci's Demons

6. Supernatural

7. HIMYM

8. Sex and the City

9. The O.C.

10. Family Guy

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Peki sizin en sevdiğiniz diziler hangileri? Yorumlara buyrun!

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