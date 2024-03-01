Herkesin Yandığı Ünlüler Vardır Dedik, Kendimizle Yüzleştik: Onedio Editörlerinin Ünlü Crush'ları!
Herkesin Yandığı Ünlüler Vardır Dedik, Kendimizle Yüzleştik: Onedio Editörlerinin Ünlü Crush'ları!
Onedio editörleri olarak herkesin yandığı ünlüler mutlaka vardır dedik, kendimizle yüzleştik! 3 kimimize yetmedi ama yine de sıralamayı başardık! İşte karşınızda Onedio editörlerinin crush'ları!
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Zeynep Deniz Güler
Lila Ceylan
Yasemin Altunterim
Levent
Efnan Sude Avşar
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Beyza İçgöz
Ali Can Yaycılı
Gökçenur Satır
Ecem Dalgıçoğlu
Aylin Çakar
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Erkan Budak
Sena Erdoğdu
Merve Ersoy
Dilara Bağcı
Elif Ateş Dereli
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Emre Çakılcı
Pelin Yelda Göktepe
Absurdman
Esra Demirci
Özder Şeyda Uyanık
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Özge Danacı
Ali İhsan Sarı
Kübra Bürümlü
Gizem Zalimalioğlu
Gülbeyaz Aykul
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