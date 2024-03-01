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Herkesin Yandığı Ünlüler Vardır Dedik, Kendimizle Yüzleştik: Onedio Editörlerinin Ünlü Crush'ları!

Herkesin Yandığı Ünlüler Vardır Dedik, Kendimizle Yüzleştik: Onedio Editörlerinin Ünlü Crush'ları!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
01.03.2024 - 11:02

Onedio editörleri olarak herkesin yandığı ünlüler mutlaka vardır dedik, kendimizle yüzleştik! 3 kimimize yetmedi ama yine de sıralamayı başardık! İşte karşınızda Onedio editörlerinin crush'ları!

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Zeynep Deniz Güler

Zeynep Deniz Güler

1- Kıvanç Tatlıtuğ

2- Henry Cavill

3- Semicenk

Lila Ceylan

Lila Ceylan

1- Adam Levine

2- Jamie Dornan

3- Jason Momoa

Yasemin Altunterim

Yasemin Altunterim

1- Tom Hardy

2- Ian Somerhalder

3- Mahmut Orhan

Levent

Levent

1- Sharon Stone

2- Eva Green

3- Marion Cotillard

Efnan Sude Avşar

Efnan Sude Avşar

1- Louis Garrel

2- Adrien Brody

3- Lea Seydoux

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Beyza İçgöz

Beyza İçgöz

1- Kıvanç Tatlıtuğ

2- Tom Ellis

3- Salih Bademci

Ali Can Yaycılı

Ali Can Yaycılı

1- Sophie Turner

2- Diana Gomez

3- Margot Robbie

Gökçenur Satır

Gökçenur Satır

1- Jeon Jungkook

2- Henry Cavill

3- Robert Pattinson

Ecem Dalgıçoğlu

Ecem Dalgıçoğlu

1- Joseph Morgan 

2- Theo James 

3- Austin Butler

Aylin Çakar

Aylin Çakar

1- Özgür Çevik

2- Metin Akdülger

3- Henry Cavill

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Erkan Budak

Erkan Budak

1- Jessica Alba

2- Joe Manganiello

3- James Dean

Sena Erdoğdu

Sena Erdoğdu

1- Chris Hemsworth

2- Henry Cavill

3- Metin Akdülger

Merve Ersoy

Merve Ersoy

1- Henry Cavill

2- Dan Reynolds

3- Benedict Cumberbatch

Dilara Bağcı

Dilara Bağcı

1- Çağatay Ulusoy

2- Kıvanç Tatlıtuğ

3- Dylan Sprouse

Elif Ateş Dereli

Elif Ateş Dereli

1- Hugh Grant

2- Henry Cavill

3- Jensen Ackles

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Emre Çakılcı

Emre Çakılcı

1- Serel Yereli

2- Lisa

3- Elanur

Pelin Yelda Göktepe

Pelin Yelda Göktepe

1- Mads Mikkelsen 

2- Miguel Bernardeau 

3- Jamie Campbell Bower

Absurdman

Absurdman

1- Kelly Brook

2- Kylie Minogue

3- Sevda Demirel

Esra Demirci

Esra Demirci

1- Henry Cavill

2- Louis Garrel

3- Rachel McAdams

Özder Şeyda Uyanık

Özder Şeyda Uyanık

1- Richard Gere

2- Kıvanç Tatlıtuğ

3- Tarık Akan

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Özge Danacı

Özge Danacı

1- Peter Steele

2- Keanu Reeves

3- Jason Momoa

Ali İhsan Sarı

Ali İhsan Sarı

1- Shakira

2- Aslı Tandoğan

3- Alina Boz

Kübra Bürümlü

Kübra Bürümlü

1- Bradley Cooper

2- George Clooney

3- Javier Bardem

Gizem Zalimalioğlu

Gizem Zalimalioğlu

1- Uraz Kaygılaroğlu 

2- Vincent Cassel

3- Scarlett Johansson

Gülbeyaz Aykul

Gülbeyaz Aykul

1- Barış Arduç

2- Henry Cavill

3- Melike İpek Yalova

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