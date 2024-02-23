Hepsi Türkiye'ye Uyarlandı! Televizyonda Fırtınalar Estiren Hikayeleriyle Son Zamanların En İyi Kore Dizileri

Üyelerin şiddetli bir veraset savaşına girmesiyle parçalanan bir holding ailesinin hikayesi. Kim Tae-jin'in çocuklarının hepsi onun servetine ve şirket başkanı olarak sahip olduğu güce imreniyor ve onu diğerlerinden almak için ne kadar zalimce ve insanlık dışı olursa olsun her şeyi yaparlar. Bu umutsuz oyunun ön saflarında Tae-jin'in üçüncü oğlu Kim Young-min'in acımasız ve hırslı karısı Yoon Na-young yer alıyor. Güce ve servete olan bastırılamaz susuzluğu onu geri dönüşü olmayan bir noktaya sürükler ve hem kocasını hem de oğlunu kendi arzularını elde etmek için yönlendirir. Dizi 2016'da 'Hayat Şarkısı' dizisine uyarlanmıştır.

Oyuncular: Shin Eun-kyung, Min-Ki Jo, Yoo Seung-ho