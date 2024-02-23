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Hepsi Türkiye'ye Uyarlandı! Televizyonda Fırtınalar Estiren Hikayeleriyle Son Zamanların En İyi Kore Dizileri

Hepsi Türkiye'ye Uyarlandı! Televizyonda Fırtınalar Estiren Hikayeleriyle Son Zamanların En İyi Kore Dizileri

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Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
23.02.2024 - 13:28

Türk televizyon dünyasının son yıllarda en büyük ilham kaynağı hiç şüphesiz ki Kore dizileri oldu. Türk dizi yapımcıları, Kore'nin bu büyüleyici ve bağımlılık yapan dizilerini kendi kültürümüzle harmanlayarak bizlere sunuyorlar. Bu durum, Türk izleyicileri tarafından büyük bir ilgi ve beğeni ile karşılanıyor. Peki, hangi Türk dizileri aslında birer Kore uyarlaması? İşte size, orijinal Kore versiyonlarını da aratmayacak şekilde uyarlanmış, Türk televizyonlarının en popüler dizilerinin bir listesi. Bu dizileri izlerken hem Kore kültürünün farklı yönlerini keşfedecek, hem de Türk yapımı dizilerin nasıl bir evrim geçirdiğini gözlemleyeceksiniz. Keyifli seyirler dileriz!

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1. The Innocent Man (2012)

1. The Innocent Man (2012)

Kang Ma-Ru, işlemediği bir suçun suçlanana kadar gelecek vaat eden bir tıp öğrencisidir. İntikam fırsatı bulduğunda Seo Eun-Gi'yi kullanarak bu fırsatı değerlendirir. Ancak Ma-Ru çok geçmeden bunların intikamdan daha önemli olduğunu keşfeder. Dizi 2014 yılında 'Günahkar' dizisine uyarlanmıştır.

Oyuncular: Song Joong-ki, Moon Chae-Won, Park Si-yeon

2. Good Doctor (2013)

2. Good Doctor (2013)

Üstün yetenekli bir otistik olan Park Shi Ohn, çocuk doktoru olmayı arzulamaktadır. Toplumsal ayrımcılığın üstesinden gelir ve olağanüstü yeteneklerini hayallerine ulaşmak için kullanır. Dizi, 2019 yılında 'Mucize Doktor' dizisine uyarlanmıştır.

Joo Won, Moon Chae-Won, Joo Sang-uk

3. Temptation of an Angel (2009)

3. Temptation of an Angel (2009)

Dizi, kendisini neredeyse öldürmeyi başaran karısı Joo Ah Ran'ın kurbanı, masum bir adam olan Shin Hyun Woo'yu konu alıyor. Woo, intikam sözü verir ve görünüşünü değiştirmek için estetik ameliyatı geçirir. Dizi, 2011-2018 yılları arasında yayımlanan 'Beni Affet' dizisine uyarlanmıştır.

Oyuncular: Lee So-yeon, Bae Soo-bin, Kim Tae Hyun

4. Miss Panda & Hedgehog (2012)

4. Miss Panda & Hedgehog (2012)

Pan Da Yang, adından da anlaşılacağı gibi tatlı ve sevimlidir ve Panda Café adında küçük bir fırının sahibidir. Bir gün adı kirpiye benzeyen, buna uygun huysuz bir kişiliğe sahip olan yeni bir pasta şefi olan Ko Seung Ji'yi işe alır. Çatışan ikili tatlı tatlılar üretirken, Panda'nın ilk aşkına ait olan Cake Company'ye karşı da rekabet etmeye çalışırlar. Dizi, 2015 yılında 'Maral: En Güzel Hikayem'e uyarlanmıştır.

Oyuncular: Choi Jin-Hyuk, Yoon Seung-ah, Dong-hae Lee

5. Autumn in My Heart (2000)

5. Autumn in My Heart (2000)

Hikaye, birlikte büyüyen ancak Eun-suh'un ailesi taşınınca yollarını ayırmak zorunda kalan iki çocukluk arkadaşı Joon-suh ve Eun-suh hakkındadır. İkili, yıllar sonra tesadüfen tekrar karşılaşırlar ve dostlukları yeniden alevlenir. Dizi, 2014 yılında 'Paramparça' dizisine uyarlanmıştır.

Oyuncular: Kim Hae-sook, Song Seung-heon, Song Hye-kyo

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6. Fated to Love You (2014)

6. Fated to Love You (2014)

Karşınızda mutluluğu, dostluğu ve aşkı en beklenmedik şekilde bulan bir kızın hikayesini anlatan, komedi dolu dokunaklı bir Kore dizisi var. Dizi, 2016 yılında komedi türündeki 'No:309' dizisine uyarlanmıştır.

Oyuncular: Jang Hyuk, Jang Na-ra, Choi Jin-Hyuk

7. Flames of Desire (2010–2011)

7. Flames of Desire (2010–2011)

Üyelerin şiddetli bir veraset savaşına girmesiyle parçalanan bir holding ailesinin hikayesi. Kim Tae-jin'in çocuklarının hepsi onun servetine ve şirket başkanı olarak sahip olduğu güce imreniyor ve onu diğerlerinden almak için ne kadar zalimce ve insanlık dışı olursa olsun her şeyi yaparlar. Bu umutsuz oyunun ön saflarında Tae-jin'in üçüncü oğlu Kim Young-min'in acımasız ve hırslı karısı Yoon Na-young yer alıyor. Güce ve servete olan bastırılamaz susuzluğu onu geri dönüşü olmayan bir noktaya sürükler ve hem kocasını hem de oğlunu kendi arzularını elde etmek için yönlendirir. Dizi 2016'da 'Hayat Şarkısı' dizisine uyarlanmıştır.

Oyuncular: Shin Eun-kyung, Min-Ki Jo, Yoo Seung-ho

8. A Gentleman's Dignity (2012)

8. A Gentleman's Dignity (2012)

Şehirli profesyonellerin kariyerleri ve aşk hayatları hakkında bir drama olan bu dizi, şk, ayrılık, başarı ve başarısızlıkla mücadele eden kırklı yaşlarındaki dört adamın hikayesini konu alıyor. Dizi 2014 yılında 'Kiraz Mevsimi'ne uyarlanmıştır.

Jang Dong-Gun, Kim Ha-neul, Kim Soo-ro

9. Bride of the Century (2014)

9. Bride of the Century (2014)

Choi Kang-soon adında genç bir kadın, zengin ve güçlü bir adamla nişanlıdır, ancak başka bir adama aşık olur ve onunla görevi arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Dizi 2015 yılında 'Beyaz Yalan' dizisine uyarlanmıştır.

Oyuncular: Yang Jin-sung, Hong-ki Lee, Jung-Hee Nam

10. Oh Su-jung vs. Karl (2007)

10. Oh Su-jung vs. Karl (2007)

7 yıl önce dünyaca ünlü golf oyuncusu Go Man Soo, güzellik kraliçesi Oh Soo Jung tarafından terk edildi. O artık zengin ve yakışıklıdır ve kendisi de güzelliğini kaybetmiştir. Dizi 2016 yılında 'Tatlı İntikam' dizisine uyarlanmıştır.

Oyuncular: Oh Ji-ho, Kang Seong-jin, Jung Hwa

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Son günlerin en çok konuşulan dizisi 'Bahar' da 2023 yılı yapımı Güney Kore dizisi Doctor Cha'dan uyarlanmış. Peki siz en çok hangi Kore dizisini beğeniyorsunuz? Türk dizisi olarak uyarlansın dediğiniz bir yapım var mı? Yorumlara buyrun!

Son günlerin en çok konuşulan dizisi 'Bahar' da 2023 yılı yapımı Güney Kore dizisi Doctor Cha'dan uyarlanmış. Peki siz en çok hangi Kore dizisini beğeniyorsunuz? Türk dizisi olarak uyarlansın dediğiniz bir yapım var mı? Yorumlara buyrun!

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