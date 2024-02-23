Hepsi Türkiye'ye Uyarlandı! Televizyonda Fırtınalar Estiren Hikayeleriyle Son Zamanların En İyi Kore Dizileri
Hepsi Türkiye'ye Uyarlandı! Televizyonda Fırtınalar Estiren Hikayeleriyle Son Zamanların En İyi Kore Dizileri
Türk televizyon dünyasının son yıllarda en büyük ilham kaynağı hiç şüphesiz ki Kore dizileri oldu. Türk dizi yapımcıları, Kore'nin bu büyüleyici ve bağımlılık yapan dizilerini kendi kültürümüzle harmanlayarak bizlere sunuyorlar. Bu durum, Türk izleyicileri tarafından büyük bir ilgi ve beğeni ile karşılanıyor. Peki, hangi Türk dizileri aslında birer Kore uyarlaması? İşte size, orijinal Kore versiyonlarını da aratmayacak şekilde uyarlanmış, Türk televizyonlarının en popüler dizilerinin bir listesi. Bu dizileri izlerken hem Kore kültürünün farklı yönlerini keşfedecek, hem de Türk yapımı dizilerin nasıl bir evrim geçirdiğini gözlemleyeceksiniz. Keyifli seyirler dileriz!
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1. The Innocent Man (2012)
2. Good Doctor (2013)
3. Temptation of an Angel (2009)
4. Miss Panda & Hedgehog (2012)
5. Autumn in My Heart (2000)
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6. Fated to Love You (2014)
7. Flames of Desire (2010–2011)
8. A Gentleman's Dignity (2012)
9. Bride of the Century (2014)
10. Oh Su-jung vs. Karl (2007)
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Son günlerin en çok konuşulan dizisi 'Bahar' da 2023 yılı yapımı Güney Kore dizisi Doctor Cha'dan uyarlanmış. Peki siz en çok hangi Kore dizisini beğeniyorsunuz? Türk dizisi olarak uyarlansın dediğiniz bir yapım var mı? Yorumlara buyrun!
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