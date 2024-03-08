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Guy Ritchie'nin Netflix Dizisi 'The Gentlemen' Türkiye-Suriye Sınırı Sahnesiyle Dikkatleri Üzerine Çekti

Guy Ritchie'nin Netflix Dizisi 'The Gentlemen' Türkiye-Suriye Sınırı Sahnesiyle Dikkatleri Üzerine Çekti

dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
08.03.2024 - 13:08

Guy Ritchie'nin yönetmenliğini üstlendiği 'The Gentlemen' dizisi 7 Mart günü Netflix'te gösterime girdi. Dizinin konusuna, başrollerine ve gelen tepkilere gelin hep birlikte bakalım.

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Yönetmen Guy Ritchie'nin 'The Gentlemen' dizisi Netflix'in şu aralar en çok izlenen yapımlarından biri.

Yönetmen Guy Ritchie'nin 'The Gentlemen' dizisi Netflix'in şu aralar en çok izlenen yapımlarından biri.

Theo James, Kaya Scodelario ve Daniel Ings'in başrollerinde olduğu aksiyon ve komedi türündeki dizi, Eddie Horniman'ın bir uyuşturucu imparatorluğuna ait olduğunun farkında olmadığı bir aile mülkünü miras almasını konu alıyor.

Theo James, Kaya Scodelario ve Daniel Ings'in başrollerinde olduğu aksiyon ve komedi türündeki dizi, Eddie Horniman'ın bir uyuşturucu imparatorluğuna ait olduğunun farkında olmadığı bir aile mülkünü miras almasını konu alıyor.

Hatırlarsanız ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin aynı adlı 2019 yapımı bir filmi vardı ve filmin başrollerinde Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Jeremy Strong, Colin Farrell ve Hugh Grant yer almıştı.

Hatırlarsanız ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin aynı adlı 2019 yapımı bir filmi vardı ve filmin başrollerinde Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Jeremy Strong, Colin Farrell ve Hugh Grant yer almıştı.

7 Mart'ta Netflix'te yayınlanan 'The Gentlemen' daha ilk sahnesiyle izleyenlerin dikkatini çekmiş durumda. Dizinin ilk sahnesinde Türkiye-Suriye sınırının gösterilmesi ve sınırda Birleşmiş Milletler askerinin yer alması dikkatlerden kaçmamıştı.

7 Mart'ta Netflix'te yayınlanan 'The Gentlemen' daha ilk sahnesiyle izleyenlerin dikkatini çekmiş durumda. Dizinin ilk sahnesinde Türkiye-Suriye sınırının gösterilmesi ve sınırda Birleşmiş Milletler askerinin yer alması dikkatlerden kaçmamıştı.

Gelin Türkiye sahnesiyle dikkat çeken 'The Gentlemen'a izleyicilerden gelen tepkilere hep birlikte bakalım.

Gelin Türkiye sahnesiyle dikkat çeken 'The Gentlemen'a izleyicilerden gelen tepkilere hep birlikte bakalım.
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Peki siz Türkiye sınırı sahnesiyle dikkat çeken Netflix dizisi 'The Gentlemen'ı izlediniz mi? Yorumlara buyrun!

Peki siz Türkiye sınırı sahnesiyle dikkat çeken Netflix dizisi 'The Gentlemen'ı izlediniz mi? Yorumlara buyrun!

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