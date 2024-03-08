Her Repliğiyle Gülmekten Kırıp Geçiren Gibi'nin 5. Sezonunun İlk Bölümünü İzleyenlerden Tepkiler Geldi
Her Repliğiyle Gülmekten Kırıp Geçiren Gibi'nin 5. Sezonunun İlk Bölümünü İzleyenlerden Tepkiler Geldi
Yılmaz, İlkkan ve Ersoy'un başına gelen sıradan ama bir o kadar da komik olan olayları anlatan Gibi dizisinin 5. sezonundan ilk bölüm gösterime girdi. Gelin dizinin yayınlanmasını merakla bekleyen hayranlardan gelen ilk tepkilere hep birlikte bakalım.
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Gibi dizisi Türkiye'nin en büyük izleyici kitlesine sahip komedi dizilerinden biri. Dizinin başrollerinde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan yer alıyor.
Yılmaz, İlkkan ve Ersoy'un sıradan olayları abartarak tartışma sahneleri her sezonuyla izleyenleri güldürüyor ve replikleriyle internet aleminde adeta bir fenomen haline geliyor.
Gibi severler uzun zamandır 5. sezonun gelmesini bekliyordu. Dizinin yayın tarihinin 8 Mart olacağı duyurulduğundan beri hayranlar iyice heyecanlanmıştı desek yeridir. Nihayet o gün geldi.
5. sezonun ilk bölümü 'Sinek' Exxen'de izleyicilerle buluştu. Gelin Gibi'nin bu sezonunun ilk bölümünü izleyenlerin yorumlarına hep birlikte bakalım.
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Siz Gibi'nin 5. sezonundan ilk bölümü izlediniz mi? Dizi sizce nasıl başladı? Yorumlara buyrun!
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