Her Repliğiyle Gülmekten Kırıp Geçiren Gibi'nin 5. Sezonunun İlk Bölümünü İzleyenlerden Tepkiler Geldi

Yılmaz, İlkkan ve Ersoy'un başına gelen sıradan ama bir o kadar da komik olan olayları anlatan Gibi dizisinin 5. sezonundan ilk bölüm gösterime girdi. Gelin dizinin yayınlanmasını merakla bekleyen hayranlardan gelen ilk tepkilere hep birlikte bakalım.