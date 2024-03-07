Netflix Dizisi 'Supersex' Müstehcen Sahneleriyle İzleyicilerin Tepkisini Çekti
Netflix Dizisi 'Supersex' Müstehcen Sahneleriyle İzleyicilerin Tepkisini Çekti
İtalyan yetişkin film yıldızı Rocco Siffredi'nin hayat hikayesini anlatan Netflix dizisi, Supersex 6 Mart günü gösterime girdi. Dizi, yayınlandığı ilk günden bu yana platformda en çok izlenenler arasında. Peki müstehcen sahneleriyle çok konuşulan Supersex'e izleyenlerden ne tepkiler geldi? Gelin onlara bi' bakalım.
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İtalyan yetişkin film yıldızı Rocco Siffredi'nin hayat hikayesini anlatan bir sezonluk Netflix dizisi Supersex, platformun son günlerde en çok izlenen yapımları arasında.
Dizinin fragmanı müstehcen sahneleriyle izleyenleri hayrete düşürmeye yetmişti bile. 6 Mart'ta 7 bölüm halinde yayınlanan dizi şimdilerde sosyal medyada da epey bir konuşuluyor.
Supersex'in başrollerinde İtalyan oyuncular Alessandro Borghi, Jasmine Trinca ve Adriano Giannini yer alıyor.
Diziyle ilgili olarak konuşan Rocco Siffredi, "Bu güzel hikaye hayatımdan ilham alıyor ama benim hayatım değil. İzleyenlerin Supersex'te göreceği her şey benden geliyor ama dizinin senaristi içine benden olmayan çok şey ekledi" demişti.
Rocco Siffredi'yi canlandıran aktör Alessandro Borghi ise dizi için 95 günde 50 seks sahnesi çektiğini belirtmişti.
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Supersex'i izleyenlerin sosyal medyadaki yorumları da bir hayli eleştirel. Kimileri "Netflix neden kadınlara yönelik şiddet sahneleriyle tanınmış bir porno yıldızını idolleştiriyor?" diye sorarken kimileri de diziyi çok banal bulduğunu düşünüyor. Tabii diziyi beğenmeyenler de yok değil.
Peki sosyal medyada Supersex'e gelen diğer tepkiler nasıl? Aşk, seks, güç, utanç ve para döngüsünde geçen bu diziye gelen yorumlara gelin bi' bakalım.
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Siz Netflix yapımı Supersex'i izlediniz mi? Yorumlara buyrun!
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