Netflix Dizisi 'Supersex' Müstehcen Sahneleriyle İzleyicilerin Tepkisini Çekti

İtalyan yetişkin film yıldızı Rocco Siffredi'nin hayat hikayesini anlatan Netflix dizisi, Supersex 6 Mart günü gösterime girdi. Dizi, yayınlandığı ilk günden bu yana platformda en çok izlenenler arasında. Peki müstehcen sahneleriyle çok konuşulan Supersex'e izleyenlerden ne tepkiler geldi? Gelin onlara bi' bakalım.