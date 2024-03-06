Tıpkı Şeytanın Avukatı! Oscar Ödüllü Oyuncu Kevin Spacey Yetişkin Film Yıldızı ile Aynı Projede
Tıpkı Şeytanın Avukatı! Oscar Ödüllü Oyuncu Kevin Spacey Yetişkin Film Yıldızı ile Aynı Projede
Oscar ödüllü oyuncu Kevin Spacey, 7 yıl sonra bir İtalyan gerilim filmiyle ekranlara dönüyor. Gelin filmin ayrıntılarına ve Spacey'in hangi rolü üstlendiğine hep birlikte bakalım.
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İki Oscar ödüllü Amerikan sinema oyuncusu ve yönetmen Kevin Spacey, 'The Usual Suspects' ve 'American Beauty' filmleriyle tüm dünyada tanınan bir isim.
Ünlü oyuncu yaklaşık 7 yıldır ekranlardan uzaktaydı. 64 yaşındaki Spacey, #MeToo döneminde onlarca cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı ve kariyeri çökme noktasına gelmişti.
Kevin Spacey şimdilerde yeni bir filmle ekranlara çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu İtalyan sinemacı Massimiliano Caroletti ve eski porno yıldızı eşi Eva Henger'in yer aldığı 'The Contract' filminde şeytan karakterini canlandıracak.
Independent'te yer alan habere göre 'The Contract' filminin çekimleri kısa bir süre önce Roma'da tamamlandı. Gerilim türündeki film, 1997 yılında gösterime giren ve başrollerinde Al Pacino, Charlize Theron ve Keanu Reeves'in yer aldığı 'Şeytanın Avukatı' filminden esinlenen bir hikayeyi konu alıyor.
Bu ay gösterime girecek filmde ünlü oyuncu Kevin Spacey'e Eric Roberts ve Vincent Spano eşlik ediyor.
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Al Pacino, 'Şeytanın Avukatı' filminde insan-avukat kılığına giren bir şeytanı canlandırmıştı. Bakalım Kevin Spacey nasıl bir şeytan olacak? Merakla bekliyoruz.
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