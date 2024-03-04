The Walking Dead Hayranlarının Öve Öve Bitiremediği 'The Ones Who Live' Dizisine Gelen Efsane Tepkiler
The Walking Dead Hayranlarının Öve Öve Bitiremediği 'The Ones Who Live' Dizisine Gelen Efsane Tepkiler
İçeriğin Devamı Aşağıda
Amerikan kıyamet sonrası korku-dram türündeki dizi The Walking Dead, tüm zamanların en çok izlenen yapımları arasındaki yerini koruyor. Çizgi roman serisinden uyarlanan dizi, heyecan yaratan sahneleriyle 11 sezon boyunca herkesin beğenisini kazanmıştı.
Yaklaşık 10 yıl süren ve zombi sahneleriyle izleyicileri ekrana bağlayan dizinin yıllar içerisinde 'Fear the Walking Dead', 'Tales of the Walking Dead', 'Dead City' ve 'Daryl Dixon' gibi pek çok uyarlaması yapılmıştı. Bu yapımların her biri, serinin sıkı hayranları tarafından çok izlenmişti.
Seriden uyarlanan ve yakın zamanda gösterime giren ''The Ones Who Live' de The Walking Dead hayranlarında aynı etkiyi uyandırdı.
Andrew Lincoln'ın canlandırdığı Rick Grimes ile Danai Gurira'nın oynadığı Michonne karakterleri, 'The Ones Who Live' ile tekrar izleyici karşısına çıktı.
The Walking Dead dizisinin sona ermesinden sonra geçen dizi, durdurulamaz bir güç tarafından ayrı tutulan ve birbirini bulmaya çalışan iki insanın aşk hikayesini konu alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Dünya genelinde sosyal medyada diziye ve karakterlere yönelik pek çok olumlu yorum yapıldı. Öyle ki kullanıcılar Rick Grimes ve Michonne karakterlerinin geri dönmesinden çok mutlu oldu.
Gelin hep birlikte The Walking Dead'in hikayesini devam ettiren ve şimdiden hit bir uyarlama olacağı çok belli olan 'The Ones Who Live' dizisine gelen tepkilere hep birlikte bakalım.
1.
2.
3.
İçeriğin Devamı Aşağıda
4.
5.
6.
7.
8.
İçeriğin Devamı Aşağıda
9.
10.
11.
12.
Siz The Walking Dead'in yeni uyarlaması olan 'The Ones Who Live' hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten iyi bir hikaye mi? Yorumlara buyrun!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda