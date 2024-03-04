The Walking Dead Hayranlarının Öve Öve Bitiremediği 'The Ones Who Live' Dizisine Gelen Efsane Tepkiler

The Walking Dead'in yeni uyarlaması 'The Ones Who Live' ilk bölümüyle izleyiciler üzerinde bomba gibi bir etki yarattı. Serinin hayranları sosyal medyada yaptıkları yorumlarla diziyi öve öve bitiremedi. Tabii diziden beklentisi düşük olanlar da yok değildi. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.