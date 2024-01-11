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The Walking Dead Evreni Genişliyor: The Ones Who Live'dan İlk Fragman Yayınlandı

The Walking Dead Evreni Genişliyor: The Ones Who Live'dan İlk Fragman Yayınlandı

dizi
Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
11.01.2024 - 12:31

The Walking Dead dünyası genişlemeye devam ediyor: 'The Ones Who Live' adlı yeni bölümün ilk fragmanı izleyici ile buluştu. Bu heyecan verici gelişme, zombi kıyameti temasını sevenler için büyük bir merak konusu oldu. 

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Zombi temalı popüler dizi The Walking Dead, 2010 yılında yayınlanmaya başladı ve dünya genelinde büyük bir başarı elde etti.

Zombi temalı popüler dizi The Walking Dead, 2010 yılında yayınlanmaya başladı ve dünya genelinde büyük bir başarı elde etti.

Bu çarpıcı yapım, 11 sezon boyunca izleyicileriyle buluştu ve 2022 yılında final yaparak sevenlerine hoşça kal dedi.

Bu çarpıcı yapım, 11 sezon boyunca izleyicileriyle buluştu ve 2022 yılında final yaparak sevenlerine hoşça kal dedi.

The Walking Dead evreninin yan hikayeleri arasında büyük bir heyecanla beklenen "The Ones Who Live" adlı yapımın ilk tanıtım videosu ise nihayet yayınlandı.

The Walking Dead evreninin yan hikayeleri arasında büyük bir heyecanla beklenen "The Ones Who Live" adlı yapımın ilk tanıtım videosu ise nihayet yayınlandı.

AMC'nin yeni projesi olan The Ones Who Live, izleyicilerin tanıdığı ve sevdiği Rick ve Michonne karakterlerini yeniden ekranlara taşıyacak.

AMC'nin yeni projesi olan The Ones Who Live, izleyicilerin tanıdığı ve sevdiği Rick ve Michonne karakterlerini yeniden ekranlara taşıyacak.

Bu ikilinin maceralarının merkez edinecek dizi, orijinal dizinin atmosferini ve heyecanını yeniden canlandıracak.

Bu ikilinin maceralarının merkez edinecek dizi, orijinal dizinin atmosferini ve heyecanını yeniden canlandıracak.
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Dizinin oyuncu kadrosunda Andrew Lincoln, Danai Gurira, Pollyanna McIntosh, Lesley-Ann Brandt, Terry O’Quinn gibi ünlü isimler var.

Dizinin oyuncu kadrosunda Andrew Lincoln, Danai Gurira, Pollyanna McIntosh, Lesley-Ann Brandt, Terry O’Quinn gibi ünlü isimler var.

İşte The Ones Who Live'den ilk fragman 👇🏼

6 bölümden oluşacak The Ones Who Live, 25 Şubat 2024’te izleyici ile buluşacak.

6 bölümden oluşacak The Ones Who Live, 25 Şubat 2024’te izleyici ile buluşacak.

Siz The Walking Dead yan dizisi The Ones Who Live'ı izleyecek misiniz? Yorumlarda buluşalım!

Siz The Walking Dead yan dizisi The Ones Who Live'ı izleyecek misiniz? Yorumlarda buluşalım!

Fragmanı izleyenlerden ilk tepkiler gecikmedi!

Fragmanı izleyenlerden ilk tepkiler gecikmedi!
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