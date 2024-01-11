The Walking Dead Evreni Genişliyor: The Ones Who Live'dan İlk Fragman Yayınlandı
The Walking Dead Evreni Genişliyor: The Ones Who Live'dan İlk Fragman Yayınlandı
The Walking Dead dünyası genişlemeye devam ediyor: 'The Ones Who Live' adlı yeni bölümün ilk fragmanı izleyici ile buluştu. Bu heyecan verici gelişme, zombi kıyameti temasını sevenler için büyük bir merak konusu oldu.
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Zombi temalı popüler dizi The Walking Dead, 2010 yılında yayınlanmaya başladı ve dünya genelinde büyük bir başarı elde etti.
Bu çarpıcı yapım, 11 sezon boyunca izleyicileriyle buluştu ve 2022 yılında final yaparak sevenlerine hoşça kal dedi.
The Walking Dead evreninin yan hikayeleri arasında büyük bir heyecanla beklenen "The Ones Who Live" adlı yapımın ilk tanıtım videosu ise nihayet yayınlandı.
AMC'nin yeni projesi olan The Ones Who Live, izleyicilerin tanıdığı ve sevdiği Rick ve Michonne karakterlerini yeniden ekranlara taşıyacak.
Bu ikilinin maceralarının merkez edinecek dizi, orijinal dizinin atmosferini ve heyecanını yeniden canlandıracak.
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Dizinin oyuncu kadrosunda Andrew Lincoln, Danai Gurira, Pollyanna McIntosh, Lesley-Ann Brandt, Terry O’Quinn gibi ünlü isimler var.
6 bölümden oluşacak The Ones Who Live, 25 Şubat 2024’te izleyici ile buluşacak.
Siz The Walking Dead yan dizisi The Ones Who Live'ı izleyecek misiniz? Yorumlarda buluşalım!
Fragmanı izleyenlerden ilk tepkiler gecikmedi!
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