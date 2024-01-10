Kapanın Elinde Kalacak! Yıllar Önce Çöpe Atılan Friends Senaryoları Açık Artırmaya Çıkarılacak
Kapanın Elinde Kalacak! Yıllar Önce Çöpe Atılan Friends Senaryoları Açık Artırmaya Çıkarılacak
Kaynak: https://www.independent.co.uk/arts-en...
Bir zamanların efsanevi dizisi Friends'in yıllar önce çöpe atılan senaryoları, beklenmedik bir şekilde gün yüzüne çıkıyor. Bu değerli eserler, hayranları için büyük bir sürpriz olacak şekilde açık artırmada satışa sunulacak.
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1994 yılında ekranlara ilk adımını atan Friends, birçok izleyicinin kendisini bulduğu, karakterlerine adeta en yakın dostları gibi bağlandığı bir televizyon klasiği.
İlk yayın tarihinin üzerinden yıllar geçse de Friends hala günümüzde popülerliğini koruyan dizilerden biri.
Artık bir klasik haline gelen dizinin 1998 tarihinde Londra'da çöpe atılan iki orijinal senaryosu, 12 Ocak'ta Hertfordshire müzayedecileri Hanson Ross'ta açık artırmaya çıkacak.
Friends senaryolarının dördüncü sezon "The One With Ross's Wedding" isimli bölümlerinin çekimlerinden sonra yok edildiği biliniyordu.
Normalde herhangi bir içeriğin sızdırılmaması için çekimlerden sonra yok edilen senaryolar The Telegraph'a göre ismi verilmeyen bir stüdyo çalışamı çöp kutusuna atılan senaryoları kurtardı.
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Stüdyo çalışanı verdiği demeçte "Çekimler bittikten birkaç hafta sonra onları bir çöp kutusunda buldum" açıklamasında bulundu.
Çalışan "1999'da Fountain Studios'tan ayrıldım ve masamı temizlemeye geldiğimde her şeyi büyük bir karton kutuya süpürdüm. Senaryoların orada olduğunu unuttum. Bir evrak yığınına karıştılar.” dedi.
Friends'i sevmediğini söyleyen stüdyo çalışanı bu senaryoların büyük bir Friends hayranı tarafından sahiplenilmeyi hak ettiğini de söyledi.
O gin çöpe atılan senaryoları 26 yıldır saklayan 60 yaşındaki stüdyo çalışanı, şimdi onları açık artırmaya çıkarmak için hazırlanıyor. Senaryolar önümüzdeki Cuma günü 00 ila 800 sterlin arasında satılacak.
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