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Ricky Gervais’in Gündem Olan Videosu: “Hepiniz Epstein’in Arkadaşısınız”

Ricky Gervais’in Gündem Olan Videosu: “Hepiniz Epstein’in Arkadaşısınız”

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.01.2024 - 20:59

Pedofili suçlamasıyla tutuklandıktan sonra cezaevinde şaibeli bir şekilde intihar eden Jeffrey Epstein yeniden gündemde. Epstein’in, sahip olduğu adada dünyaca ünlü tanınan insanlara küçük çocukları pazarladığı iddia ediliyor. Davadan sızdırılan isimler ve görüntüler ise korkunç boyutta. Epstein’in yaptıkları yeniden gündemdeyken, ünlü komedyen Ricky Gervais’in bir törende yaptığı açıklamlalar da konuşuluyor.

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Jeffrey Epstein’in, Ghislaine Maxwell ile birlikte kurduğu fuhuş ağı yeniden gündemde. Epstein’in, dünyaca tanınan birçok ünlü isme küçük yaşta çocukları pazarladığı iddia ediliyor.

Jeffrey Epstein’in, Ghislaine Maxwell ile birlikte kurduğu fuhuş ağı yeniden gündemde. Epstein’in, dünyaca tanınan birçok ünlü isme küçük yaşta çocukları pazarladığı iddia ediliyor.

Öyle ki Epstein’e bağlı çetenin, Türkiye dahil birçok ülkeden küçük çocukları kaçırdığı söyleniyor.

Öyle ki Epstein’e bağlı çetenin, Türkiye dahil birçok ülkeden küçük çocukları kaçırdığı söyleniyor.

Jeffrey Epstein ile ilgili korkunç bilgiler gündemdeki yerini korurken, Ricky Gervais’in 2020 Altın Küre Ödül Töreni’nde yaptığı şakalar da sosyal medyada da konuşuluyor.

Jeffrey Epstein ile ilgili korkunç bilgiler gündemdeki yerini korurken, Ricky Gervais’in 2020 Altın Küre Ödül Töreni’nde yaptığı şakalar da sosyal medyada da konuşuluyor.

Ricky Gervais’in açıklamaları 👇

Ricky Gervais’in Epstein açıklamaları sosyal medyada da konuşuldu 👇

Ricky Gervais’in Epstein açıklamaları sosyal medyada da konuşuldu 👇
twitter.com
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