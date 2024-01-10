Ricky Gervais’in Gündem Olan Videosu: “Hepiniz Epstein’in Arkadaşısınız”

Pedofili suçlamasıyla tutuklandıktan sonra cezaevinde şaibeli bir şekilde intihar eden Jeffrey Epstein yeniden gündemde. Epstein’in, sahip olduğu adada dünyaca ünlü tanınan insanlara küçük çocukları pazarladığı iddia ediliyor. Davadan sızdırılan isimler ve görüntüler ise korkunç boyutta. Epstein’in yaptıkları yeniden gündemdeyken, ünlü komedyen Ricky Gervais’in bir törende yaptığı açıklamlalar da konuşuluyor.