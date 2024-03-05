Timothée Chalamet'in 2018'de 'Dune' Okurken Çekilen Fotoğrafı Hepimize Bu Filme Dün Başlamamış Dedirtti

Başrollerini Timothée Chalamet ve Zendaya'nın paylaştığı ve Denis Villeneuve tarafından yönetilen 'Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki' vizyona girdiğinden bu yana sinema dünyasının gündeminde yer alıyor. Filmle ilgili paylaşımlar arasında Timothée Chalamet dikkat çekiyor. Bunlardan biri de ünlü oyuncunun 2018'de Dune romanı okurken çekilen bir görüntüsü. Gelin önce fotoğrafa, ardından yapılan goygoya hep birlikte bakalım.