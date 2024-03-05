Timothée Chalamet'in 2018'de 'Dune' Okurken Çekilen Fotoğrafı Hepimize Bu Filme Dün Başlamamış Dedirtti
Timothée Chalamet'in 2018'de 'Dune' Okurken Çekilen Fotoğrafı Hepimize Bu Filme Dün Başlamamış Dedirtti
Başrollerini Timothée Chalamet ve Zendaya'nın paylaştığı ve Denis Villeneuve tarafından yönetilen 'Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki' vizyona girdiğinden bu yana sinema dünyasının gündeminde yer alıyor. Filmle ilgili paylaşımlar arasında Timothée Chalamet dikkat çekiyor. Bunlardan biri de ünlü oyuncunun 2018'de Dune romanı okurken çekilen bir görüntüsü. Gelin önce fotoğrafa, ardından yapılan goygoya hep birlikte bakalım.
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Frank Herbert'in 1965 yılında yazdığı aynı adlı romandan uyarlanan Dune serisinin ikinci bölümü 'Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki' 1 Mart günü vizyona girdi.
Denis Villeneuve tarafından yönetilen epik bilim kurgu türündeki film, tüm dünyada geniş ilgi gördü. Başrollerini Timothée Chalamet ve Zendaya'nın paylaştığı film, dünya çapında 182,5 milyon dolar hasılat elde ederek bu yılın en iyi açılış yapan filmi oldu.
Bunun yanı sıra sosyal medyada yapılan Dune paylaşımları resmen ayyuka çıktı. Hem filmin hem de Dune roman serisinin hayranları Dune ile ilgili birbirinden komik paylaşımlar, enteresan bilgiler ve dikkat çeken fotoğraflar paylaştı. Paylaşmaya da devam ediyorlar.
Sosyal medyaya düşen bu ilginç paylaşımlardan biri de filmde Paul Atreides karakterini canlandıran Timothée Chalamet'in 2018 yılında çekilen bir fotoğrafıydı.
Timothée Chalamet'ın rolüne hazırlanmak için metroda Dune romanını okuduğu görüldü. İnternet aleminde bu fotoğrafla ilgili birbirinden ilginç yorumlar yapıldı.
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Gelin o yorumlara sizlerle birlikte bakalım...
Ee Paul olmak kolay değil...
Bu doğru!
Rolüne iyi çalışmış:
Timothée okuyormuş demek ki...
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Tartışılır...
Çekmeyin kardeşim diye bakıyor olabilir.
Olması gereken de bu zaten...
Ne gibi mesela?
Adam mesleğini yapıyor ama...
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Bitmedi espriler...
Bihter: Ben ne alaka?
Oyuncu olduğu için olabilir mi?
Peki siz Dune kitaplarını okudunuz mu ya da filmlerini izlediniz mi? Yorumlara buyrun!
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durun bakalım, dune bir bugün iki :p