Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Timothée Chalamet'in 2018'de 'Dune' Okurken Çekilen Fotoğrafı Hepimize Bu Filme Dün Başlamamış Dedirtti

Timothée Chalamet'in 2018'de 'Dune' Okurken Çekilen Fotoğrafı Hepimize Bu Filme Dün Başlamamış Dedirtti

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
05.03.2024 - 17:08

Başrollerini Timothée Chalamet ve Zendaya'nın paylaştığı ve Denis Villeneuve tarafından yönetilen 'Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki' vizyona girdiğinden bu yana sinema dünyasının gündeminde yer alıyor. Filmle ilgili paylaşımlar arasında Timothée Chalamet dikkat çekiyor. Bunlardan biri de ünlü oyuncunun 2018'de Dune romanı okurken çekilen bir görüntüsü. Gelin önce fotoğrafa, ardından yapılan goygoya hep birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Frank Herbert'in 1965 yılında yazdığı aynı adlı romandan uyarlanan Dune serisinin ikinci bölümü 'Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki' 1 Mart günü vizyona girdi.

Frank Herbert'in 1965 yılında yazdığı aynı adlı romandan uyarlanan Dune serisinin ikinci bölümü 'Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki' 1 Mart günü vizyona girdi.

Denis Villeneuve tarafından yönetilen epik bilim kurgu türündeki film, tüm dünyada geniş ilgi gördü. Başrollerini Timothée Chalamet ve Zendaya'nın paylaştığı film, dünya çapında 182,5 milyon dolar hasılat elde ederek bu yılın en iyi açılış yapan filmi oldu.

Bunun yanı sıra sosyal medyada yapılan Dune paylaşımları resmen ayyuka çıktı. Hem filmin hem de Dune roman serisinin hayranları Dune ile ilgili birbirinden komik paylaşımlar, enteresan bilgiler ve dikkat çeken fotoğraflar paylaştı. Paylaşmaya da devam ediyorlar.

Bunun yanı sıra sosyal medyada yapılan Dune paylaşımları resmen ayyuka çıktı. Hem filmin hem de Dune roman serisinin hayranları Dune ile ilgili birbirinden komik paylaşımlar, enteresan bilgiler ve dikkat çeken fotoğraflar paylaştı. Paylaşmaya da devam ediyorlar.

Sosyal medyaya düşen bu ilginç paylaşımlardan biri de filmde Paul Atreides karakterini canlandıran Timothée Chalamet'in 2018 yılında çekilen bir fotoğrafıydı.

Timothée Chalamet'ın rolüne hazırlanmak için metroda Dune romanını okuduğu görüldü. İnternet aleminde bu fotoğrafla ilgili birbirinden ilginç yorumlar yapıldı.

Timothée Chalamet'ın rolüne hazırlanmak için metroda Dune romanını okuduğu görüldü. İnternet aleminde bu fotoğrafla ilgili birbirinden ilginç yorumlar yapıldı.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Gelin o yorumlara sizlerle birlikte bakalım...

Gelin o yorumlara sizlerle birlikte bakalım...
twitter.com

Ee Paul olmak kolay değil...

Ee Paul olmak kolay değil...
twitter.com

Bu doğru!

Bu doğru!
twitter.com

Rolüne iyi çalışmış:

Rolüne iyi çalışmış:
twitter.com

Timothée okuyormuş demek ki...

Timothée okuyormuş demek ki...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Tartışılır...

Tartışılır...
twitter.com

Çekmeyin kardeşim diye bakıyor olabilir.

Çekmeyin kardeşim diye bakıyor olabilir.
twitter.com

Olması gereken de bu zaten...

Olması gereken de bu zaten...
twitter.com

Ne gibi mesela?

Ne gibi mesela?
twitter.com

Adam mesleğini yapıyor ama...

Adam mesleğini yapıyor ama...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bitmedi espriler...

Bitmedi espriler...
twitter.com

Bihter: Ben ne alaka?

Bihter: Ben ne alaka?
twitter.com

Oyuncu olduğu için olabilir mi?

Oyuncu olduğu için olabilir mi?
twitter.com

Peki siz Dune kitaplarını okudunuz mu ya da filmlerini izlediniz mi? Yorumlara buyrun!

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ketenhelva

durun bakalım, dune bir bugün iki :p