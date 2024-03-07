'İç Savaş' Filminde Başrolde Yer Alan Ünlü Oyuncu Savaş Sahneleri Yüzünden Travma Geçirdiğini İtiraf Etti

'Savaş sahneleri ve araba kovalamaca sahneleri beni çok etkiledi. En çok etkileyen ise bir patlama provası yapıldığında sette kullandığım makyaj karavanının birden sarsılmasıydı. Sette çok fazla silahlı çatışma ve şiddet sahnesi var. Bunlar film sahnesi ama setten eve dönüp haberleri izlediğimde ülkenin her yerinde yine bir okul saldırısı olduğunu görüyorum' dedi.