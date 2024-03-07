'İç Savaş' Filminde Başrolde Yer Alan Ünlü Oyuncu Savaş Sahneleri Yüzünden Travma Geçirdiğini İtiraf Etti
'İç Savaş' Filminde Başrolde Yer Alan Ünlü Oyuncu Savaş Sahneleri Yüzünden Travma Geçirdiğini İtiraf Etti
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/705276/...
Spider Man filmleriyle hafızalarımıza kazınan ünlü oyuncu Kirsten Dunst, önümüzdeki ay vizyona girecek olan İç Savaş (Civil War) filminde başroldeki bir foto muhabiri canlandırıyor. Dunst geçtiğimiz günlerde kıyamet filminin sahnelerini çekerken yaşadığı travmayı basına anlattı. Detaylar içerikte!
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A24'ün yapımcılığını üstlendiği ve "28 Gün Sonra" ile "Ex Machina" filmlerinden hatırladığımız Alex Garland'ın yönetmen koltuğunda oturduğu İç Savaş (Civil War) filmi 12 Nisan'da vizyona girmeye hazırlanıyor.
Filmin başrollerinde Örümcek Adam filmlerinden tanıdığımız Kirsten Dunst, Wagner Moura, Cailee Spaeny, Stephen McKinley Henderson ve Nick Offerman yer alıyor.
Distopik aksiyon türündeki film, konusu itibariyle son yılların en dikkat çeken yapımlarından biri. Zira İç Savaş filminin senaryosu son dönemde Amerikan siyasetinde yaşanan iç karışıklıklara paralel olarak ilerliyor.
İç Savaş (Civil War) filminde yakın bir zamanda ikinci bir Amerikan İç Savaşı çıktığını takip ediyoruz. Filmde bir grup gazetecinin, Amerikan hükümeti ile Teksas ve Kaliforniya liderliğindeki ayrılıkçı "Batı Kuvvetleri" arasındaki çatışmaların ortasına kalmasını izliyoruz.
Kirsten Dunst'ün gazeteci Lee rolüyle başrolde olduğu filmdeki gazeteciler, Amerikan hükümetinin diktatör haline geldiği ve aşırılık yanlısı milislerin düzenli olarak savaş suçu işlediği bir ortamda hayatta kalma mücadelesi veriyor.
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Independent'in haberine göre kıyamet sonrası Amerika'yı belgeleyen bir foto muhabiri olan Kirsten Dunst filmdeki sahnelerden aşırı etkilenmiş. Ünlü oyuncu aşırı gerçekçi gözüken savaş sahnelerini çektikten sonra travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) yaşamış.
Marie Claire'e konuşan ünlü oyuncu yaptığı açıklamada,
Kirsten Dunst İç Savaş (Civil War) filmi hakkındaki görüşlerini şöyle dile getirdi:
İç Savaş (Civil War) filmi 19 Nisan'da Türkiye'de vizyona girecek. A24'ün yapımcılığını üstlendiği bu film distopik ve siyasi konusuyla hepimizin dikkatini çekiyor. Siz filmi izleyecek misiniz? Yorumlara buyrun!
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