Dune Serisinin Türk Hayranları Filmin Gösterimine Çağrılan Ünlülerden Biletlere Kadar Yaşananlara İtiraz Etti

'Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki' vizyona girdiğinden beri sosyal medyada en çok konuşulan yapımlardan biri. Filmin ön gösterimine çağırılan ünlüler ve başka ülkelerde dağıtılan hayranlık uyandırıcı sinema biletleri bizim ülkemizdeki Dune hayranları arasında tartışmaya neden oldu. X'teki @DuneTurkiye hesabı konuyla ilgili eleştirilerini dile getirdi. Peki bu paylaşıma ne tepkiler geldi? Dune hayranlarının sitemi ne oldu? Gelin hep birlikte onlara bir bakalım.