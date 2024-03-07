Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Dune Serisinin Türk Hayranları Filmin Gösterimine Çağrılan Ünlülerden Biletlere Kadar Yaşananlara İtiraz Etti

Dune Serisinin Türk Hayranları Filmin Gösterimine Çağrılan Ünlülerden Biletlere Kadar Yaşananlara İtiraz Etti

Sinema Goygoy film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
07.03.2024 - 12:53

'Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki' vizyona girdiğinden beri sosyal medyada en çok konuşulan yapımlardan biri. Filmin ön gösterimine çağırılan ünlüler ve başka ülkelerde dağıtılan hayranlık uyandırıcı sinema biletleri bizim ülkemizdeki Dune hayranları arasında tartışmaya neden oldu. X'teki @DuneTurkiye hesabı konuyla ilgili eleştirilerini dile getirdi. Peki bu paylaşıma ne tepkiler geldi? Dune hayranlarının sitemi ne oldu? Gelin hep birlikte onlara bir bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Denis Villeneuve tarafından yönetilen ve başrollerinde Timothée Chalamet ve Zendaya'nın yer aldığı 'Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki' 1 Mart tarihinde vizyona girdi.

Denis Villeneuve tarafından yönetilen ve başrollerinde Timothée Chalamet ve Zendaya'nın yer aldığı 'Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki' 1 Mart tarihinde vizyona girdi.

Frank Herbert'in 1965 yılında yazdığı aynı adlı romandan uyarlanan ve 2021'de gösterime giren ilk filmin devamı olan yapım, tüm dünyada izleyicilerin en çok izlediği filmler arasında yer aldı. Film, 2024'te en çok gişe hasılatı yapan filmlerden biri haline geldi.

Frank Herbert'in 1965 yılında yazdığı aynı adlı romandan uyarlanan ve 2021'de gösterime giren ilk filmin devamı olan yapım, tüm dünyada izleyicilerin en çok izlediği filmler arasında yer aldı. Film, 2024'te en çok gişe hasılatı yapan filmlerden biri haline geldi.

Dune filmini izleyenlerin tepkisini bu içerikten okuyabilirsiniz:

Ülkemizde filmle ilgili sosyal medyada yüzlerce paylaşım yapıldı. Özellikle filmin ön gösterimine çağırılan ünlüler ve dünyanın diğer ülkelerinde Dune hayranlarına dağıtılan yaratıcı sinema biletleri tartışma konusu oldu.

Ülkemizde filmle ilgili sosyal medyada yüzlerce paylaşım yapıldı. Özellikle filmin ön gösterimine çağırılan ünlüler ve dünyanın diğer ülkelerinde Dune hayranlarına dağıtılan yaratıcı sinema biletleri tartışma konusu oldu.

Hatırlarsanız filmin ön gösterimine çağırılan ünlülerden biri de Zeynep Bastık olmuştu. Bu içeriğimizde ayrıntıları öğrenebilirsiniz:

'Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki' ile ilgili tartışma yaratan başlıkları paylaşan hesaplardan biri de X'teki @DuneTurkiye hesabıydı. İşte hesabın o paylaşımı:

'Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki' ile ilgili tartışma yaratan başlıkları paylaşan hesaplardan biri de X'teki @DuneTurkiye hesabıydı. İşte hesabın o paylaşımı:
twitter.com

Peki bu paylaşıma Dune hayranlarından ne tepkiler geldi? Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1.

1.
twitter.com

2.

2.
twitter.com

3.

3.
twitter.com

4.

4.
twitter.com

5.

5.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

6.

6.
twitter.com

7.

7.
twitter.com

8.

8.
twitter.com

9.

9.
twitter.com

10.

10.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

11.

11.
twitter.com

12.

12.
twitter.com

13.

13.
twitter.com

14.

14.
twitter.com

15.

15.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Siz Dune filmini sinemada izlediniz mi? Filme özel poster ya da bilet alabildiniz mi? Yorumlara buyrun!

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?