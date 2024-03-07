Dune Serisinin Türk Hayranları Filmin Gösterimine Çağrılan Ünlülerden Biletlere Kadar Yaşananlara İtiraz Etti
Dune Serisinin Türk Hayranları Filmin Gösterimine Çağrılan Ünlülerden Biletlere Kadar Yaşananlara İtiraz Etti
'Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki' vizyona girdiğinden beri sosyal medyada en çok konuşulan yapımlardan biri. Filmin ön gösterimine çağırılan ünlüler ve başka ülkelerde dağıtılan hayranlık uyandırıcı sinema biletleri bizim ülkemizdeki Dune hayranları arasında tartışmaya neden oldu. X'teki @DuneTurkiye hesabı konuyla ilgili eleştirilerini dile getirdi. Peki bu paylaşıma ne tepkiler geldi? Dune hayranlarının sitemi ne oldu? Gelin hep birlikte onlara bir bakalım.
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Denis Villeneuve tarafından yönetilen ve başrollerinde Timothée Chalamet ve Zendaya'nın yer aldığı 'Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki' 1 Mart tarihinde vizyona girdi.
Frank Herbert'in 1965 yılında yazdığı aynı adlı romandan uyarlanan ve 2021'de gösterime giren ilk filmin devamı olan yapım, tüm dünyada izleyicilerin en çok izlediği filmler arasında yer aldı. Film, 2024'te en çok gişe hasılatı yapan filmlerden biri haline geldi.
Ülkemizde filmle ilgili sosyal medyada yüzlerce paylaşım yapıldı. Özellikle filmin ön gösterimine çağırılan ünlüler ve dünyanın diğer ülkelerinde Dune hayranlarına dağıtılan yaratıcı sinema biletleri tartışma konusu oldu.
'Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki' ile ilgili tartışma yaratan başlıkları paylaşan hesaplardan biri de X'teki @DuneTurkiye hesabıydı. İşte hesabın o paylaşımı:
Peki bu paylaşıma Dune hayranlarından ne tepkiler geldi? Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.
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Siz Dune filmini sinemada izlediniz mi? Filme özel poster ya da bilet alabildiniz mi? Yorumlara buyrun!
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