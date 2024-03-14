Christopher Nolan'ın 7 Dalda Oscar Kazanan 'Oppenheimer'dan Sonra Sıradaki Projesi Merakla Bekleniyor!
Christopher Nolan'ın 7 Dalda Oscar Kazanan 'Oppenheimer'dan Sonra Sıradaki Projesi Merakla Bekleniyor!
Christopher Nolan'ın 'Oppenheimer' filmi bu sene Oscar ödüllerini silip süpürerek ödül sezonuna son noktayı koydu.
Şimdi pek çok kişi ünlü yönetmenin bundan sonra ne yapacağını merak ediyor. 👇
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Ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın 'Oppenheimer' filmi bu yıl 7 dalda ödül kazanarak Oscar gecesine adeta damga vurdu.
Şimdi ise pek çok kişi ünlü yönetmenin Oscar'ları silip süpüren 'Oppenheimer'dan sonraki yeni projesini merak ediyor.
Variety'ye göre şu sıralar en sık yapılan tahminlerden biri, Nolan'ın 1960'ların İngiliz gizem-gerilim dizisi "The Prisoner"ın film uyarlamasını yöneteceği yönünde.
17 bölümlük dizide, görevinden istifa ettikten sonra kaçırılan ve gizemli bir sahil köyünde hapsedilen isimsiz bir İngiliz istihbarat ajanı olan Altı Numara'nın hikayesi anlatılıyor.
Nolan 2009 yılında bu projeye dahil oldu ancak sonrasında proje hakkında hiçbir güncelleme yapılmadı.
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AMC kısa bir süre sonra, 2009'da Jim Caviezel, Ruth Wilson ve Ian McKellen'ın başrollerini paylaştığı bir mini dizi olarak çalışmanın yeni bir konseptini yayınladı.
Nolan da kasım ayında verdiği bir röportajda artık "Oppenheimer"ı arkasında bırakıp yeni filmine odaklanmak istediğini söyledi.
Yeni projeyle ilgili açıklamalar için beklemedeyiz.
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