Yıllar Sonra Gelen Büyük İtiraf: The Sopranos'un Yaratıcısı Şaşırtan Açıklamalarda Bulundu!
Yıllar Sonra Gelen Büyük İtiraf: The Sopranos'un Yaratıcısı Şaşırtan Açıklamalarda Bulundu!
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HBO'nun efsanevi mafya dizisi The Sopranos yaratıcısı David Chase'in açıklamalarıyla yeniden gündemde.
James Gandolfini'nin unutulmaz performansıyla Tony Soprano karakterine hayat verdiği The Sopranos, New Jersey merkezli bir mafya babasının hikayesini anlatıyor.
Gandolfini'nin 2013 yılındaki vefatı dizinin geleceği hakkında spekülasyonlara neden olsa da The Sopranos yıllar içinde yeni nesiller tarafından keşfedilerek klasik televizyon dizileri arasındaki yerini korumaya devam ediyor.
Dizinin 25. yıl dönümü kutlamaları sırasında David Chase ve dizi oyuncuları bir araya gelerek özel bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Toplantıda Chase dizideki cinayet sayısının gerçek hayattaki mafya faaliyetlerinden çok daha fazla olduğunu kabul etti.
1999 ile 2007 yılları arasında New York metropol bölgesinde gerçekleşen 9 mafya cinayetine karşın dizi her sezon bu sayıda cinayet işlemişti. Chase bu durumu dizideki dramatik etkiyi artırmak için bilinçli olarak tercih ettiklerini açıkladı.
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10 Ocak 1999'da yayınlanan pilot bölümü ile başlayan The Sopranos 6 sezon boyunca devam etti.
James Gandolfini, Lorraine Bracco, Edie Falco, Michael Imperioli, Dominic Chianese, Steven Van Zandt, Tony Sirico, Robert Iler ve Jamie-Lynn Sigler gibi yetenekli oyuncuları bir araya getiren bu dizi suç draması türünde çığır açtı.
2013 yılında Amerikan Yazarlar Birliği tarafından tüm zamanların en iyi yazılmış televizyon dizisi, Rolling Stone dergisinin 2016 ve 2022 listelerinde ise en iyi televizyon dizisi seçildi.
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