Kemal Sunal'ın Ailesi 25 Adet Kemal Sunal Fiminin İzinsiz Yayınlandığı İddiasıyla Gülşah Filme Yine Dava Açtı!

'Buna rağmen Kemal Sunal’ın tek mirasçısı olan müvekkillerin ilgili filmlerden doğan haklarının karşılığı ise bugüne kadar ödenmemektedir. Gülşah Film tarafından dava konusu filmlerin sinema gösterimi dışında satışının yapılması ve ticari amaçla kullanılması hukuka aykırıdır. Kemal Sunal’ın sahip olduğu haklar ihlal edilmiştir. Müvekkiller, gelirden mahrum kalmaktadır. Bu nedenle şimdilik 150 bin lira maddi tazminatın Gülşah Film’den tahsilini istiyoruz. Mahkemece üç katı üzerinden tazminat hesabı yapılmasını talep ediyoruz. Ayrıca RTÜK ve televizyon kanallarına, internet paylaşımlarının durdurulmasına yönelik mahkemece tedbir verilmesini istiyoruz.” sözleriyle tamamladı.