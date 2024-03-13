Kemal Sunal'ın Ailesi 25 Adet Kemal Sunal Fiminin İzinsiz Yayınlandığı İddiasıyla Gülşah Filme Yine Dava Açtı!
Kemal Sunal'ın Ailesi 25 Adet Kemal Sunal Fiminin İzinsiz Yayınlandığı İddiasıyla Gülşah Filme Yine Dava Açtı!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
Hürriyet Gazetesi'nden Özge Eğrikar'ın haberine göre; Kemal Sunal’ın ailesi, Kemal Sunal'ın yer aldığı 25 yapımı TV kanallarında ve dijital platformlarda izinsiz yayınladığı iddiasıyla Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan’a ait Gülşah Film’e dava açtı.
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1972'de 'Tatlı Dillim' ile sinema kariyerine adım atan Kemal Sunal, Türk sinemasında birbirinden harika karaktere hayat vermiştir.
'İnek Şaban', 'Davaro', 'Zübük', 'Kibar Feyzo' ve 'Apti' rolleriyle 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kurmuştur.
Kemal Sunal'ın ailesi daha önce Kemal Sunal'ın filmlerinin sinema dışında yayınlandığını ve firmanın haksız kazanç sağladığını belirterek telif hakkı davası açmıştı.
O davanın sonucunda ise "Sunal'ın mirasçılarından izin alınmaksızın yayımlanan filmlerde tazminat ödenecek" denilmişti.
Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal, oğlu Ali Sunal ve kızı Ezo Sunal, daha önceden mahkemelik olduğu Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan’a ait Gülşah Film’e yine dava açtı.
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İstanbul Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ndeki davaya göre Gülşah Film, ‘Kemal Sunal Filmleri’ olarak anılan 25 yapımı izinsiz şekilde televizyon kanallarında ve dijital platformlarda izleyici ile buluşturdu.
Kemal Sunal’ın ailesinin avukatı Uğur Güven, filmlerin önemine şu sözlerle vurgu yaptı:
“Bu filmler en pahalı yayın kuşaklarında sayısız kez yayınlanmaktadır. Gülşah Film bu sayede ciddi bir maddi gelir elde etmektedir."
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