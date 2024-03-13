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Kemal Sunal'ın Ailesi 25 Adet Kemal Sunal Fiminin İzinsiz Yayınlandığı İddiasıyla Gülşah Filme Yine Dava Açtı!

Kemal Sunal'ın Ailesi 25 Adet Kemal Sunal Fiminin İzinsiz Yayınlandığı İddiasıyla Gülşah Filme Yine Dava Açtı!

masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
13.03.2024 - 17:17

Hürriyet Gazetesi'nden Özge Eğrikar'ın haberine göre; Kemal Sunal’ın ailesi, Kemal Sunal'ın yer aldığı 25 yapımı TV kanallarında ve dijital platformlarda izinsiz yayınladığı iddiasıyla Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan’a ait Gülşah Film’e dava açtı. 

Detaylara birlikte bakalım. 👇

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
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1972'de 'Tatlı Dillim' ile sinema kariyerine adım atan Kemal Sunal, Türk sinemasında birbirinden harika karaktere hayat vermiştir.

1972'de 'Tatlı Dillim' ile sinema kariyerine adım atan Kemal Sunal, Türk sinemasında birbirinden harika karaktere hayat vermiştir.

'İnek Şaban', 'Davaro', 'Zübük', 'Kibar Feyzo' ve 'Apti' rolleriyle 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kurmuştur.

'İnek Şaban', 'Davaro', 'Zübük', 'Kibar Feyzo' ve 'Apti' rolleriyle 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kurmuştur.

Kemal Sunal'ın ailesi daha önce Kemal Sunal'ın filmlerinin sinema dışında yayınlandığını ve firmanın haksız kazanç sağladığını belirterek telif hakkı davası açmıştı.

Kemal Sunal'ın ailesi daha önce Kemal Sunal'ın filmlerinin sinema dışında yayınlandığını ve firmanın haksız kazanç sağladığını belirterek telif hakkı davası açmıştı.

O davanın sonucunda ise "Sunal'ın mirasçılarından izin alınmaksızın yayımlanan filmlerde tazminat ödenecek" denilmişti.

O davanın sonucunda ise "Sunal'ın mirasçılarından izin alınmaksızın yayımlanan filmlerde tazminat ödenecek" denilmişti.

Detaylara burada yer vermiştik.👇

Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal, oğlu Ali Sunal ve kızı Ezo Sunal, daha önceden mahkemelik olduğu Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan’a ait Gülşah Film’e yine dava açtı.

Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal, oğlu Ali Sunal ve kızı Ezo Sunal, daha önceden mahkemelik olduğu Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan’a ait Gülşah Film’e yine dava açtı.
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İstanbul Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ndeki davaya göre Gülşah Film, ‘Kemal Sunal Filmleri’ olarak anılan 25 yapımı izinsiz şekilde televizyon kanallarında ve dijital platformlarda izleyici ile buluşturdu.

İstanbul Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ndeki davaya göre Gülşah Film, ‘Kemal Sunal Filmleri’ olarak anılan 25 yapımı izinsiz şekilde televizyon kanallarında ve dijital platformlarda izleyici ile buluşturdu.

Kemal Sunal’ın ailesinin avukatı Uğur Güven, filmlerin önemine şu sözlerle vurgu yaptı:

Kemal Sunal’ın ailesinin avukatı Uğur Güven, filmlerin önemine şu sözlerle vurgu yaptı:

“Yapımların üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen halen tüm yayın kuşaklarında yayınlanmakta ve izlenmektedir. Gülşah Film tarafından elde edilen büyük gelirlere rağmen, filmlerin yapıldığı dönemde Kemal Sunal sadece oyunculuğu ve o dönemki sinema gösterimi için ücret almıştır. Kemal Sunal’ın icracı sanatçı sıfatıyla sahip olduğu hakların Gülşah Film tarafından ancak yazılı bir devir karşılığı kullanabileceği de kanunun açık düzenlemesinin sonucudur.”

“Bu filmler en pahalı yayın kuşaklarında sayısız kez yayınlanmaktadır. Gülşah Film bu sayede ciddi bir maddi gelir elde etmektedir."

“Bu filmler en pahalı yayın kuşaklarında sayısız kez yayınlanmaktadır. Gülşah Film bu sayede ciddi bir maddi gelir elde etmektedir."

'Buna rağmen Kemal Sunal’ın tek mirasçısı olan müvekkillerin ilgili filmlerden doğan haklarının karşılığı ise bugüne kadar ödenmemektedir. Gülşah Film tarafından dava konusu filmlerin sinema gösterimi dışında satışının yapılması ve ticari amaçla kullanılması hukuka aykırıdır. Kemal Sunal’ın sahip olduğu haklar ihlal edilmiştir. Müvekkiller, gelirden mahrum kalmaktadır. Bu nedenle şimdilik 150 bin lira maddi tazminatın Gülşah Film’den tahsilini istiyoruz. Mahkemece üç katı üzerinden tazminat hesabı yapılmasını talep ediyoruz. Ayrıca RTÜK ve televizyon kanallarına, internet paylaşımlarının durdurulmasına yönelik mahkemece tedbir verilmesini istiyoruz.” sözleriyle tamamladı.

Siz bu dava hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇

Siz bu dava hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇

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