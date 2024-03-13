90'lı Yıllarda Vokalliğini Yaptığı Sertab Erener ile Annesini Yıllar Sonra Buluşturdu: Uzay Heparı Detayı!

'Kadınların Erkeklerde Nefret Ettiği Özellikleri' Sayan Kadın: 'Ev Boş Bize Gidelim mi Demesi'

O Anlar Yayına Yansıdı! Bir İnşaat İşçisi Çalışırken Yaptığı TikTok Canlı Yayını Sırasında Ölümden Döndü