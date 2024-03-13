Görüş Bildir
Haberler
Video
90'lı Yıllarda Vokalliğini Yaptığı Sertab Erener ile Annesini Yıllar Sonra Buluşturdu: Uzay Heparı Detayı!

90'lı Yıllarda Vokalliğini Yaptığı Sertab Erener ile Annesini Yıllar Sonra Buluşturdu: Uzay Heparı Detayı!

Sertab Erener Yıldız Tilbe
Arya
Arya - Onedio Üyesi
13.03.2024 - 16:04

İçerik Devam Ediyor

Eceşan Esendemir isimli genç, 90'lı yıllarda 3-4 yıl vokalliğini yaptığı Sertab Erener ile annesini yıllar sonra buluşturdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Annesi ve Sertab Erener'in 1992 yılında birlikte çekildikleri fotoğraflar ile yıllar sonraki buluşma görüntülerinden muhteşem bir video oluşturan genç, o anları ise TikTok hesabında paylaştı.

Annesi ve Sertab Erener'in 1992 yılında birlikte çekildikleri fotoğraflar ile yıllar sonraki buluşma görüntülerinden muhteşem bir video oluşturan genç, o anları ise TikTok hesabında paylaştı.

Eceşan Esendemir geçtiğimiz günlerde de ilginç yeteneği ile viral olmuştu: 👇

Yıllar sonra gerçekleşen buluşmayı TikTok'ta paylaşan genç, 'Çıkış yaptığından beri 3-4 yıl vokalliğini yapan annem ve Sertab'ı yıllar sonra bir araya getirdim' dedi.

Yıllar sonra gerçekleşen buluşmayı TikTok'ta paylaşan genç, 'Çıkış yaptığından beri 3-4 yıl vokalliğini yapan annem ve Sertab'ı yıllar sonra bir araya getirdim' dedi.

Annesi ve Sertab Erener'in 1992 yılında çekilen fotoğrafını paylaşan gencin yaptığı paylaşımda ise Uzay Heparı da görülüyor.

Annesi ve Sertab Erener'in 1992 yılında çekilen fotoğrafını paylaşan gencin yaptığı paylaşımda ise Uzay Heparı da görülüyor.

Uzay Heparı, Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe arasında 90'lı yıllarda bir aşk üçgeni yaşanmıştı. Yaşanan aşk üçgeni üzerine yazılar şarkılar günümüzde hala birçok insanın ezberinde yer alıyor...

Uzay Heparı, Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe arasında 90'lı yıllarda bir aşk üçgeni yaşanmıştı. Yaşanan aşk üçgeni üzerine yazılar şarkılar günümüzde hala birçok insanın ezberinde yer alıyor...
www.sporx.com

Yaşanan aşk üçgeni ile ilgili detayları da burada paylaşmıştık: 👇

İşte o gencin annesi ve Sertab Erener'i yıllar sonra buluşturduğu anlar: 👇

İlginizi çekebilecek diğer videolar: 👇

👇

👇

👇

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın