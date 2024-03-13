90'lı Yıllarda Vokalliğini Yaptığı Sertab Erener ile Annesini Yıllar Sonra Buluşturdu: Uzay Heparı Detayı!

Eceşan Esendemir isimli genç, 90'lı yıllarda 3-4 yıl vokalliğini yaptığı Sertab Erener ile annesini yıllar sonra buluşturdu.
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Annesi ve Sertab Erener'in 1992 yılında birlikte çekildikleri fotoğraflar ile yıllar sonraki buluşma görüntülerinden muhteşem bir video oluşturan genç, o anları ise TikTok hesabında paylaştı.
Yıllar sonra gerçekleşen buluşmayı TikTok'ta paylaşan genç, 'Çıkış yaptığından beri 3-4 yıl vokalliğini yapan annem ve Sertab'ı yıllar sonra bir araya getirdim' dedi.
Annesi ve Sertab Erener'in 1992 yılında çekilen fotoğrafını paylaşan gencin yaptığı paylaşımda ise Uzay Heparı da görülüyor.
Uzay Heparı, Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe arasında 90'lı yıllarda bir aşk üçgeni yaşanmıştı. Yaşanan aşk üçgeni üzerine yazılar şarkılar günümüzde hala birçok insanın ezberinde yer alıyor...
İşte o gencin annesi ve Sertab Erener'i yıllar sonra buluşturduğu anlar: 👇
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