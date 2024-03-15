Gişe Rekorları Kıran 'Godzilla Minus One' ile 7 Dalda Oscar Kazanan 'Oppenheimer' Birbirine Benzetildi!
Gişe Rekorları Kıran 'Godzilla Minus One' ile 7 Dalda Oscar Kazanan 'Oppenheimer' Birbirine Benzetildi!
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/706821/...
Oscar ödül gecesine damga vuran Christopher Nolan'ın atom bombasının yapılışını anlatan biyografik filmi Oppenheimer'la Japon yönetmen Takashi Yamazaki'nin gişe rekorları kıran Godzilla Minus One'ı pek çok açıdan birbirine benzetildi.
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Ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın 'Oppenheimer' filmi bu yıl 7 dalda ödül kazanarak Oscar gecesine adeta damga vurdu.
Şimdi ise pek çok kişi ünlü yönetmenin Oscar'ları silip süpüren 'Oppenheimer'dan sonraki yeni projesini merak ediyor.
Variety'ye göre şu sıralar en sık yapılan tahminlerden biri, Nolan'ın 1960'ların İngiliz gizem-gerilim dizisi "The Prisoner"ın film uyarlamasını yöneteceği yönünde.
Ancak bu yıl Christopher Nolan'ın atom bombasının yapılışını anlatan biyografik filmi 'Oppenheimer'la Japon yönetmen Takashi Yamazaki'nin gişe rekorları kıran 'Godzilla Minus One'ı pek çok açıdan birbirine benzetildi.
Pek çok hayran bu yıl ödül sezonunda ilerleyen iki filmin şaşırtıcı tematik benzerlikleri hakkında yorum yapmaya başladı.
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'Godzilla Minus One', II. Dünya Savaşı sonrası toparlanmaya çalışan Japonya'da atom bombasının etkisiyle evrimleşmiş Godzilla'nın ortaya çıkmasının ardından yaşananları merkeze alıyor.
Nolan, Oscar gecesi 'En İyi Yönetmen' ve 'En İyi Film Oscar'larını almadan önce Takashi Yamazaki, 70 yıl önce Japonya'da başlayan Godzilla serisine ilk Akademi Ödülü'nü kazandırarak tarihe geçti ve En İyi Görsel Efekt kategorisinde 4 Hollywood filmini geride bıraktı.
Kabul konuşmasının ardından Yamazaki'ye, Akademi Ödülleri kulisindeki basın odasında, filminin Oppenheimer'la benzerlikleri ve bu iki hikayenin aynı yıl böylesi bir başarıya ulaşmasının önemi hakkındaki düşünceleri soruldu.
"Elbette bu ilişki kasıtlı değildi. Biz filmi yaparken dünyanın durumu ve jeopolitik sahne oldukça değişti. Bu iki filmin aynı yıl gösterime girmesi neredeyse kadermiş gibi geliyor."
Film Japonya'da 3 Kasım'da, Kuzey Amerika'daysa 1 Aralık'ta gösterime girdi ve dünya çapında büyük bir gişe başarısı elde ederek Toho Stüdyosu'nun en başarılı Godzilla filmi unvanını kazandı.
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Oscar töreninde kuliste Oppenheimer hakkındaki düşünceleri tekrar sorulan Yamazaki, bir gün Japonya'ya bomba atılmasıyla ilgili bir film yapmayı umduğunu ve böyle bir çalışmanın Oppenheimer'a uygun bir yanıt olacağını öne sürdü.
Siz 'Oppenheimer' ve 'Godzilla Minus One' filmlerinin benzerliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇
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