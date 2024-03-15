Yorgos Lanthimos'u ve Emma Stone'u Yeniden Bir Araya Getiren 'Kinds of Kidness' Filminin Detayları Belli Oldu!
Yorgos Lanthimos'u ve Emma Stone'u Yeniden Bir Araya Getiren 'Kinds of Kidness' Filminin Detayları Belli Oldu!
Kaynak: https://variety.com/2024/film/box-off...
Oyuncu kadrosunda Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Joe Alwyn ve Hunter gibi isimlerin yer aldığı ve yönetmenliğini Yorgos Lanthimos'un üstlendiği 'Kinds of Kidness'a dair detaylara birlikte bakalım. 👇
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Yıla damgasını vuran 'Poor Things' filminden sonra ünlü yönetmen Yorgos Lanthimos ve başarılı oyuncu Emma Stone'u tekrar bir araya getiren bir proje daha var.
Birlikte üç film çekmiş olan ikili sırasıyla şu projelerde yer aldı: İlk projeleri Stone’a üçüncü Oscar adaylığını kazandıran 2018 yapımı “The Favourite”, ikili daha sonra çoğu izleyicinin izlemediği “Bleat” adlı kısa film ve en son da 2023 yapımı “Poor Things”te çalıştılar.
Geçtiğimiz yılın sonuna doğru netleşen, orijinal adı “AND” olan “Kind Of Kindness” adlı filmin çekimleri bir süre önce tamamlandı.
Filmin oyuncu kadrosunda Emma Stone'a Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Joe Alwyn ve Hunter gibi isimler eşlik edecek.
Lanthimos senaryoyu "The Lobster", "Killing of a Sacred Deer" ve "Dogtooth" gibi karanlık gerilim ve absürt komedileri birlikte yazdığı Efthimis Filippou ile birlikte kaleme aldı.
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Çekimleri New Orleans'ta gerçekleştirilen filmin konusu gizli tutulsa da 3 ayrı hikayeden oluşacağı ve her oyuncunun 3 ayrı karaktere hayat vereceği söylendi.
21 Haziran'da vizyona girmesi planlanan filmle ilgili diğer detaylar için beklemedeyiz.
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