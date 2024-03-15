Sinemalarda Bu Hafta: İddialı Komedi Filmi 'Aile Çıkmazı'ndan 'Bana Beni Anlat'a 11 Film Vizyonda!

Özet: İnci'nin hayatı, babasının kendisini aldatan annesini bir ayin yaparak öldürmesiyle altüst olur. Babası yurt dışına kaçarken, ölen annesinin üzerindeki lanet İnci'ye geçer. Çocukluğunu amcası Hasan ve yengesi yani öz ablası Neriman ile birlikte onların otelinde geçiren İnci, en yakın ardakaşı olan kuzeni Mehmet ile birlikte büyür. Altı yaşındayken amcasının istismarına maruz kalan İnci, bu kabustan ancak büyüyüp otelden kaçmayı başardığında kurtulur. İnci, Hasan'a karşı verdiği bedensel mücadelenin yanı sıra Neriman ile ruheni bir savaş vermek zorunda kalır. Yaşadığı travmaların ardından İnci, üniveristeye başladıktan sonra iki farklı persona geliştirir. Biri arkadaşları tarafından sevilen, derslerinde başarılı, içine kapalı bir personayken diğeri ise şeytani bir cine dönüştüğü ve dişiliğini ön plana çıkarıp erkekleri ağına düşüren ve onları katleden bir personadır. Artık yılların intikamını almaya karar verdiğinde, kısa film çekmek için arkadaşlarıyla birlikte amcasının oteline gider. Onların otelde kaldığı süre boyunca tuhaf, paranormal olaylar, kayboluşlar ve cinayetler yaşanır. İnci, bir yandan ağına düşürdüğü erkekleri katlederken bir yandan da amcası için plan yapmaya başlar.

Yönetmen: Mustafa Özer

Oyuncular: Abdullah Şekeroğlu, Derya Şen Akbacak, Levent Çekiç