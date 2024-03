Sinemalarda Bu Hafta: İddialı Komedi Filmi 'Aile Çıkmazı'ndan 'Bana Beni Anlat'a 11 Film Vizyonda!

Özet: Neandria, annesiyle birlikte antik kentin yakınlarındaki bir köyde yaşayan ve atletizm yarışlarına hazırlanan Suna adındaki genç bir kadının hayatına odaklanıyor. Neandria'da da durum her yerde aynı. Her şey her şeyi bilen yaşlı adamlar tarafından yürütülüyor, çevresel yıkım ufukta beliriyor ve çoğu kalpte açgözlülük atıyor. Kıskançlık, hırs ve korku tarafından ele geçirilen insanlar arasında sadece 18 yaşındaki Suna yaşamaya dair can alıcı soruları sormaya cesaret edecektir.

Yönetmen: Reha Erdem

Oyuncular: Deniz İlhan, Ahmet Rıfat Sungar, Bülent Emin Yarar