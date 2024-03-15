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Sinemalarda Bu Hafta: İddialı Komedi Filmi 'Aile Çıkmazı'ndan 'Bana Beni Anlat'a 11 Film Vizyonda!

Sinemalarda Bu Hafta: İddialı Komedi Filmi 'Aile Çıkmazı'ndan 'Bana Beni Anlat'a 11 Film Vizyonda!

masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
15.03.2024 - 07:01

Mart ayının tam ortasında sinema salonlarında yine birbirinden farklı türlerde kaliteli yapımlar seyirciyle buluşuyor. Uzun zamandır merakla beklenen, komedi türünün iddialı filmlerinden 'Aile Çıkmazı'ndan animasyon filmlerine kadar toplamda 11 film sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak. 

Detaylarını merak ediyorsanız içeriğe buyurun. 👇

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1. Tay 2: Ebabil Takımı

1. Tay 2: Ebabil Takımı

Özet: Tay 2: Ebabil Takımı, ulak atı olmaya çalışan Tay'ın hikayesini konu ediyor. Tay'ın en büyük hayali, annesi Şiraz'ın izinden giderek bir ulak atı olmaktır. Bu amaçla Tay, Kudüs'ten Mekke'ye macera dolu bir yolculuğa çıkar. Ulak atı olmak için yeteneklerini geliştirmeye çalışan Tay’ın bu sırada annesi Şiraz ile yaşadığı zorluklar ve karşılaştığı kötü adamlar, onun hedefine daha çok bağlanmasını sağlar. Bu sırada önemli bir belgeyi ele geçiren Tay, belgeyi Mekke’deki Komutan Ammara’ya ulaştırmaya çalışırken kendisini türlü olayların içerisinde bulur.

Yönetmen: Nurullah Yenihan

2. Mükemmel Aile

2. Mükemmel Aile

Özet: Mükemmel Aile, kızlarının doğumuna yetişmeye çalışan bir ailenin yaşadıklarını konu ediyor. Her biri kendi dünyasında yaşayan aile üyelerini hayatının hiçbir anında yanında bulamayan Zeynep, ailesine sitem dolu bir mesaj gönderir. Zeynep'in gönderdiği videoda hamile olduğunu öğrenen aile üyeleri, bunca zaman yalnız bıraksalar da doğumda onun yanında olmak isterler. Doğuma yetişebilmek için İstanbul'dan Antalya'ya doğru yola koyulan aile, yolculuk sırasında kendilerini beklenmedik durumların içinde bulur. Geçmişte birbirlerini anlayamadıklarını fark eden aile üyeleri, bu süreçte kendi dünyalarındaki mutsuzluktan çıkıp, tek bir dünyada birbirlerine sarılarak Mükemmel Aile olmayı başarır.

Yönetmen: Hakan Eser

Oyuncular: Güven Kıraç, Didem Balçın, Şahin Irmak

3. Gece Yüzüşü

3. Gece Yüzüşü

Özet: Gece Yüzüşü, kötü bir ruh tarafından terörize edilen bir kadının hikayesini konu ediyor. Ray Waller, dejeneratif bir hastalık nedeniyle erken emekliliğe zorlanan eski bir büyük lig beyzbol oyuncusudur. Her şeye rağmen profesyonel hayatına dönmeyi uman Ray, kaygılı eşi Eve, ergenlik çağındaki kızı Izzy ve küçük oğlu Elliot ile birlikte yeni bir eve taşınır. Evin arkasında bulunan havuz çocuklar için eğlenceli olacakken Ray için de bir fizik tedavi olanağı sağlayacaktır. Ancak onlar böyle düşünürken evin geçmişindeki karanlık bir sır, aileyi kaçınılmaz terörün derinliklerine sürükler.

Yönetmen: Bryce McGuire

Oyuncular: Wyatt Russell, Kerry Condon, Amélie Hoeferle

4. Aile Çıkmazı

4. Aile Çıkmazı

Özet: Aile Çıkmazı, yıllar önce gittikleri Mısır’daki kazıda buldukları eserlerin sahte çıkmasıyla hayatları değişen bir ailenin hikayesini konu ediyor. Başarılı bir arkeolog olan Perihan, Mısır’da görevli olduğu kazıya kendisine yardımcı olması için kardeşi Fedai’yi de götürür. Ancak Fedai, ablasından gizli bir şekilde arkadaşı Ali Kemal’i de yanına alınca kıymetli hazinelerin akıbeti ikilinin insafına kalır. Perihan kendisi gibi kazıda görevli olan Şevket ile tanışır tanışmaz kendisin bir aşk hikayesinin içerisinde bulur. Yıllardır hazinelerin bulunmasını bekleyen kazının baş lideri Cemil hoca, bulunan değerli eserleri Mısır müze yetkililerine verir. Mısır’da başlayan ilişkilerini evlilikle taçlandıran ve iki çocuk sahibi olan Perihan ve Şevket, yıllar içerisinde yaşadıkları sorunlar nedeniyle evlerini ayırır. Onlar ilişkilerindeki sorunlarla boğuşurken, Mısır müze müdürü El Sayed'den, Perihan'a bir telefon gelir. Yıllar önce kazıda bulunan eserlerin en değerlisinin sahte çıkmasıyla aileni hayatı bambaşka bir hal alır.

Yönetmen: 

Emre Bahadır Çırakoğlu 

Oyuncular: Ferit Aktuğ, Bihter Dinçel, Muharrem Türkseven

5. Bana Beni Anlat

5. Bana Beni Anlat

Özet: Bana Beni Anlat, geçirdiği kaza sonucu unutkanlık hastalığına yakalanan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. 30’lu yaşlarının başında olan Çınar’ın hayatı geçirdiği trafik kazası sonrası alt üst olur. Aldığı darbeler nedeniyle Çınar, demans hastalığının bir türüne yakalanır. Hastalığın etkisiyle Çınar, okuduğu ya da izlediği şeylerin bilinç altına yerleşmesiyle her gün farklı bir mesleğe ilgi duyar. Bir gün itfaiyeci olmak isterken başka bir gün imam olmayı planlar. Kazada ailesini kaybedince amcası ile birlikte yaşamaya başlayan Çınar'ın bu sürecinde destek olması için bir yardımcı aranır. En büyük hayali oyuncu olmak olan ancak bir türlü hayallerine ulaşamayan hemşire Öykü, işi kabul etmek zorunda kalır. İkisi arasında çok geçmeden bambaşka bir bağ oluşacaktır.

Yönetmen: Fuat Yılmaz

Oyuncular: Cem Belevi, Hande Arısoy, Eren Pekgöz

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6. Adaletin Eli

6. Adaletin Eli

Özet: Adaletin Eli, yaşadığı kasabayı ve ailesini korumak için her şeyi göze alan bir adamın hikayesini konu ediyor. Bir Appalaş kasabası olan Odim County'de yaşayan Cash, kısa bir süre önce yetim kalan Savannah'a bakarak, sakin bir hayat geçirir. Ancak kasabayı yöneten kadın gangster Big Cat, Cash'i yeniden kendisini için çalışmaya zorlar. Ailesini ve kasabayı korumak için her şeyi yapmaya hazır olan, hatta öldürmeyi bile göze alan Cash için bu yolculuk gün geçtkçe zorlaşır. İyi ve kötü arasındaki çizgi bulanıklaştıkça Cash kendisini bir kabusun içerisinde bulur.

Yönetmen: Ian Nelms, Eshom Nelms

Oyuncular: Orlando Bloom, Andie MacDowell, Garret Dillahunt

7. Kara Cin Laneti

7. Kara Cin Laneti

Özet: İnci'nin hayatı, babasının kendisini aldatan annesini bir ayin yaparak öldürmesiyle altüst olur. Babası yurt dışına kaçarken, ölen annesinin üzerindeki lanet İnci'ye geçer. Çocukluğunu amcası Hasan ve yengesi yani öz ablası Neriman ile birlikte onların otelinde geçiren İnci, en yakın ardakaşı olan kuzeni Mehmet ile birlikte büyür. Altı yaşındayken amcasının istismarına maruz kalan İnci, bu kabustan ancak büyüyüp otelden kaçmayı başardığında kurtulur. İnci, Hasan'a karşı verdiği bedensel mücadelenin yanı sıra Neriman ile ruheni bir savaş vermek zorunda kalır. Yaşadığı travmaların ardından İnci, üniveristeye başladıktan sonra iki farklı persona geliştirir. Biri arkadaşları tarafından sevilen, derslerinde başarılı, içine kapalı bir personayken diğeri ise şeytani bir cine dönüştüğü ve dişiliğini ön plana çıkarıp erkekleri ağına düşüren ve onları katleden bir personadır. Artık yılların intikamını almaya karar verdiğinde, kısa film çekmek için arkadaşlarıyla birlikte amcasının oteline gider. Onların otelde kaldığı süre boyunca tuhaf, paranormal olaylar, kayboluşlar ve cinayetler yaşanır. İnci, bir yandan ağına düşürdüğü erkekleri katlederken bir yandan da amcası için plan yapmaya başlar.

Yönetmen: Mustafa Özer

Oyuncular: Abdullah Şekeroğlu, Derya Şen Akbacak, Levent Çekiç

8. Nisan

8. Nisan

Özet: Nisan, sokakta yavru bir köpek bulmasıyla hayatı değişen bir adamın hikayesini konu ediyor. Tamer, Türkiye'den taşınıp Azerbaycan'a yerleşerek kendisine yeni bir hayat kurar. Onun hayatı, yağmurlu bir nisan günü evinin önünde yavru bir köpek bulmasıyla bambaşka bir hal alır. Adını Nisan koyduğu köpekle arasında büyük bir bağ kuran Tamer, çok geçmeden onunla birlikte kendisini içinden çıkması güç olayların içerisinde bulur. Yaşananların gizemini ortaya çıkarmaya çalışan polis memuru Serpil, gerçeği anladığında çok geç olacaktır.

Yönetmen: İbrahim Bülbül

Oyuncular: Erhan Ufak, Canan Nezirova, Reşhat Kesemenli

9. Sır

9. Sır

Özet: Sır, hapishaneden çıkıp kendisine yeni bir hayat kurmaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. Yıllar önce akli dengesi yerinde olmayan bir kızın yaşadığı köyün muhtarı tarafından tecavüze uğramasını engelleyen Orhan, cezaevinden çıkıp, köyüne geri döner. Cezaevine girmeden önce babaannesi ile birlikte yaşayan Orhan, babaannesini de kaybedince yapayalnız kalır. Köyde kendisi için yeni bir hayat kurmaya çalışan Orhan, bu süreçte eski tanıdıkları Dilan, Ali, Zöhre ve Necati’nin yardımını alır. Ancak dertler Orhan'ın peşini bırakmaz.

Yönetmen: Doğuş Arslan

Oyuncular: Doğuş Arslan, Cemal Aşkın Alpçetin, Pınar İlhan

10. Dedektif Conan: Siyah Demir Denizaltı

10. Dedektif Conan: Siyah Demir Denizaltı

Özet: Dünyanın dört bir yanından mühendisler, polis güçlerine ait güvenlik kameralarını bağlama operasyonu için deniz üstü tesis olan Pasifik Boyu’nda bir araya gelir. Pasifik Şamandırasının küresel operasyonu için Hachijo-jima adası yakınlarında bir araya gelir. Bu sırada Dedektif Çocuklar ile adayı ziyaret eden Conan, Almanya'daki Siyah Giyen Adamlar Örgütü'nde bir Europol çalışanının öldürüldüğünü öğrenir. Endişelenen Conan, Pasifik şamandırasına gizlice girer ve bir kadın mühendisin örgüt tarafından kaçırıldığını keşfeder. Ancak hepsi bu kadar değildir, okyanusun derinliklerinden başka bir tehdit ortaya çıkmaktadır.

Yönetmen: Yuzuru Tachikawa

Oyuncular: Minami Takayama, Megumi Hayashibara, Shûichi Ikeda

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11. Neandria

11. Neandria

Özet: Neandria, annesiyle birlikte antik kentin yakınlarındaki bir köyde yaşayan ve atletizm yarışlarına hazırlanan Suna adındaki genç bir kadının hayatına odaklanıyor. Neandria'da da durum her yerde aynı. Her şey her şeyi bilen yaşlı adamlar tarafından yürütülüyor, çevresel yıkım ufukta beliriyor ve çoğu kalpte açgözlülük atıyor. Kıskançlık, hırs ve korku tarafından ele geçirilen insanlar arasında sadece 18 yaşındaki Suna yaşamaya dair can alıcı soruları sormaya cesaret edecektir.

Yönetmen: Reha Erdem

Oyuncular: Deniz İlhan, Ahmet Rıfat Sungar, Bülent Emin Yarar

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