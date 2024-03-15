Sinemalarda Bu Hafta: İddialı Komedi Filmi 'Aile Çıkmazı'ndan 'Bana Beni Anlat'a 11 Film Vizyonda!
Sinemalarda Bu Hafta: İddialı Komedi Filmi 'Aile Çıkmazı'ndan 'Bana Beni Anlat'a 11 Film Vizyonda!
Mart ayının tam ortasında sinema salonlarında yine birbirinden farklı türlerde kaliteli yapımlar seyirciyle buluşuyor. Uzun zamandır merakla beklenen, komedi türünün iddialı filmlerinden 'Aile Çıkmazı'ndan animasyon filmlerine kadar toplamda 11 film sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak.
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1. Tay 2: Ebabil Takımı
2. Mükemmel Aile
3. Gece Yüzüşü
4. Aile Çıkmazı
5. Bana Beni Anlat
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6. Adaletin Eli
7. Kara Cin Laneti
8. Nisan
9. Sır
10. Dedektif Conan: Siyah Demir Denizaltı
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11. Neandria
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