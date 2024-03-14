Başrolünde Oscar ve Emmy Ödüllü Aktör Michael Douglas'ın Yer Aldığı 'Franklin'in Fragmanına Gelen Tepkiler

Michael Douglas’ın başrolünde Benjamin Franklin’i canlandırdığı 'Franklin' 12 Nisan cuma günü ilk 3 bölümüyle Apple TV'de dünya prömiyerini yapacak ve ardından 17 Mayıs 2024’e kadar her cuma yeni bir bölümle ekranlara gelecek.

Merakla beklenen dizinin fragmanı yayınlandı. Gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇