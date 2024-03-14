Başrolünde Oscar ve Emmy Ödüllü Aktör Michael Douglas'ın Yer Aldığı 'Franklin'in Fragmanına Gelen Tepkiler
Başrolünde Oscar ve Emmy Ödüllü Aktör Michael Douglas'ın Yer Aldığı 'Franklin'in Fragmanına Gelen Tepkiler
Michael Douglas’ın başrolünde Benjamin Franklin’i canlandırdığı 'Franklin' 12 Nisan cuma günü ilk 3 bölümüyle Apple TV'de dünya prömiyerini yapacak ve ardından 17 Mayıs 2024’e kadar her cuma yeni bir bölümle ekranlara gelecek.
Merakla beklenen dizinin fragmanı yayınlandı. Gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇
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Başrolünde Oscar ve Emmy ödüllü oyuncu Michael Douglas'ın Amerikalı öncü Benjamin Franklin'i canlandırdığı yeni mini dizi “Franklin”in izleyiciyle buluşmasına sayılı gün kaldı.
Apple TV'de yayınlanacak olan sekiz bölümlük dizi, Franklin'in kariyerinin en büyük kumarlarından birine odaklanacak.
Franklin, 70 yaşındayken, herhangi bir diplomatik eğitim almadan, Fransız monarşisini Amerika'nın demokrasi deneyini üstlenmeye ikna etti.
1778'deki Fransız-Amerikan ittifakını ve 1783'te İngiltere ile nihai barışı sağlamak için İngiliz casuslarını, Fransız muhbirlerini ve düşman meslektaşlarını geride bıraktı. Bu görev başarılmasaydı Amerikan Devrimi gerçekleşmeyecekti.
Oyuncu kadrosunda, Noah Jupe, Ludivine Sagnier, Thibault de Montalembert, Daniel Mays, Assaad Bouab, Jeanne Balibar yer alıyor. Gelecekteki ABD Başkanı John Adams rolünde ise Eddie Marsan izleyici karşısına çıkacak.
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Tim Van Patten dizide yönetmen ve yönetici yapımcı olarak görev yaparken, Kirk Ellis ve Howard Korder ise yazar ve yönetici yapımcı olarak görev yapıyor.
"A Great Improvising: Franklin, France, and the Birth of America" adlı kitaba dayanan dizi, 12 Nisan'da izleyiciyle buluşacak.
Heyecanla beklenen filmin fragmanı yayınlandı. Birlikte izleyelim.👇
"Michael Douglas'ın yeteneklerine layık, dişlerini geçirebileceği bir rol almasını bekliyordum. İnanılmaz yetenekleri çok uzun zamandır israf edildi. Bunu görmek için sabırsızlanıyorum!"
"Douglas'ı başrolde gördüğüme sevindim. Onun yaşında bir aktörün bu kadar büyük bir yapımda oynaması oldukça nadirdir."
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"Prodüksiyon pahalı görünüyor"
"Douglas'ı bir dönem dramasında görmek büyük bir onur. Sabırsızlanıyorum!"
"Umalım ki John Adams HBO mini dizisinin en az yarısı kadar iyi olsun."
"Apple TV güzel şeylerle çıkıyor!"
"Görünüşe göre bu rolünde Kominsky Yöntemi'ni kullanıyor."
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"İyi görünüyor ama dürüst olalım, yardım için Fransa'ya gittiğinde gerçekte ne olduğuyla ilgili olarak bu çok süslenmiş."
Fragmanı izlediyseniz yorumlarda buluşalım.👇
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