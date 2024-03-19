Marvel Filmlerinde İzleyici 'Wolverine'in Asıl Adının Neden 'Logan' Olduğunu Düşünüyor?

Wolverine'i sadece filmler aracılığıyla tanıyan Marvel izleyicileri, insanlar onu bu şekilde çağırdığı ve popüler filmlerinden birinin adı olduğu için isminin sadece Logan olduğunu düşünüyor.

Peki Wolverine neden gerçek adıyla çağrılmıyor gelin nedenine birlikte bakalım. 👇