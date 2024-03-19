Marvel Filmlerinde İzleyici 'Wolverine'in Asıl Adının Neden 'Logan' Olduğunu Düşünüyor?
Marvel Filmlerinde İzleyici 'Wolverine'in Asıl Adının Neden 'Logan' Olduğunu Düşünüyor?
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/708466/...
Wolverine'i sadece filmler aracılığıyla tanıyan Marvel izleyicileri, insanlar onu bu şekilde çağırdığı ve popüler filmlerinden birinin adı olduğu için isminin sadece Logan olduğunu düşünüyor.
Peki Wolverine neden gerçek adıyla çağrılmıyor gelin nedenine birlikte bakalım. 👇
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Marvel Comics tarafından yaratılmış, yayınlanan çizgi romanlarda süper kahraman olarak beliren bir kurgusal karakter olan Wolverine'i Marvel filmleri aracılığıyla tanıyoruz.
Çoğu Marvel filminde Wolverine'den ya kod adıyla ya da Logan olarak bahsediliyor ancak Marvel izleyicileri, Wolverine'i 2009 yapımı 'X Men Başlangıç: Wolverine' filmiyle tanıdı.
Wolverine'in gerçek adı sadece 2017 yapımı 'Logan: Wolverine'de yoğun olarak kullanıldı ve gizli bir gönderme olarak yer aldı.
Hugh Jackman'in yer aldığı film, en çok Wolverine'in sahte görünümlü pençeleri ve Deadpool'un korkunç tasviriyle akıllarda yer edindi.
2009 yapımı film, Logan'ın çocukluğuna bir geri dönüşle başlıyor ve Wolverine'in gerçek adının James Howlett olduğu ortaya çıkıyor.
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Wolverine filmin ilerleyen bölümlerinde William Stryker'ın X takımına katıldığında, onlara sadece adının Logan olduğunu söylüyor.
Filmin sonunda Stryker, Wolverine'i öldürme umuduyla Adamantium mermisiyle başından vuruyor.
Hafızası silinen Wolverine uyandığında kendi adını bile hatırlamıyor. Üzerinde "Logan" yazan künyesi olduğundan ve artık James Howlett ismini de hatırlamayan Wolverine, o noktadan sonra Logan diye anılmaya başlıyor.
Marvel Sinematik Evreni'nin sevilen yapımlarından olan Deadpool serisi üçüncü filmiyle yakın zamanda izleyicilerle buluşacak.
Hatta X - Men serisinde 'Wolverine' karakterine hayat veren Hugh Jackman'ın 7 yıl aradan sonra 'Deadpool 3' filmiyle geri dönmesi hayranlarını bir hayli sevindirdi.
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26 Temmuz'da vizyona girmesi planlanan filmde Dopinder'ı canlandıran Karan Soni, geçen hafta Variety'ye yaptığı açıklamada filmde "pek çok sürpriz olduğunu" ve Londra'daki sete "pek çok kişinin seyahat ettiğini" söyledi.
Siz çoğu Marvel filminde Wolverine'den kod adıyla bahsedilmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇
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