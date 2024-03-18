Canlı Aksiyon 'Teen Titans' Uyarlaması DC Studios'ta Hazırlık Aşamasında!
Canlı Aksiyon 'Teen Titans' Uyarlaması DC Studios'ta Hazırlık Aşamasında!
Senaryosunu oyuncu ve oyun yazarıyken senaryo yazarı olan Ana Nogueira'nın kaleme alacağı 'Teen Titans'ın canlı aksiyon uyarlaması hazırlık aşamasında.
Filme dair detaylara birlikte bakalım. 👇
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İlk kez 1965'te "The Brave and the Bold" çizgi romanlarının sayfalarında tanıtılan Teen Titans'ta Wonder Girl'ün yanı sıra Robin, Kid Flash ve Aqualad da yer alıyordu.
1980'lerde Marv Wolfman ve George Perez ile yeniden hayata geçirilen Teen Titans, Robin, Cyborg, Raven, Starfire, Beast Boy ve Wonder Girl'den oluşan ekiple güçlü bir başarı elde etti.
"Teen Titans" daha önce Cartoon Network'te sekiz sezon yayınlanan "Teen Titans Go!" ve 2018'de başlayarak dört sezon boyunca yayınlanan canlı aksiyon TV dizisi "Titans"ın da temelini oluşturdu.
Warner Bros. Discovery ve DC Studios, James Gunn’ın gelişen DC Sinematik Evreni’ne canlı aksiyon filmini eklemeye hazırlanıyor.
Projenin senaryosunu, oyuncu ve oyun yazarıyken senaryo yazarı olan Ana Nogueira, kaleme alacak.
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DC’nin sinematik evreninin arkasındaki yaratıcılar James Gunn ve Peter Safran, genç kahramanların suçla savaşma serüvenini ve kökenlerini derinlemesine incelemeyi amaçlıyor.
Oyuncu kadrosu ve hikayeye ilişkin ayrıntılar henüz netleşmedi. Ancak tüm bu detaylar için beklemedeyiz.
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