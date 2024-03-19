Daniel Craig Son Kez James Bond Rolünü Canlandırdıktan Sonra Yeni 007'nin Kim Olacağı Merak Ediliyor!
Daniel Craig Son Kez James Bond Rolünü Canlandırdıktan Sonra Yeni 007'nin Kim Olacağı Merak Ediliyor!
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
Daniel Craig'in beşinci ve son kez James Bond rolünü canlandırdığı 'No Time to Die'dan sonra yeni 007'nin kim olacağı merakla bekleniyor.
Serinin hayranları, James Bond rolü için en uygun gördükleri adayları belirledi. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sean Connery, Pierce Brosnan ve Daniel Craig gibi usta oyuncuların hayat verdiği 'James Bond' filmi dünyanın en uzun serisine sahip filmler arasında yer alıyor.
Daniel Craig, James Bond filmlerindeki performansıyla uluslararası tanınırlık kazanırken geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamayla film endüstrisini ayağa kaldırmıştı.
Daniel Craig'in artık James Bond canlandırmayacağını açıkladığı günden bu yana 'Yeni James Bond kim olacak?' sorusu dillerden düşmek bilmedi.
Ünlü aktör Daniel Craig’in beşinci ve son kez 007 kodlu ajana hayat verdiği 25’inci James Bond filmi 'No Time to Die’dan sonra yeni Bond’un kim olacağı merak konusu oldu.
Yeni Bond'un kim olması gerektiğine dair birçok ünlü isim ve yapımcı fikrini belirtti. Bu kez Bond hayranlarına hangi aktörün bu ikonik rolü devralması gerektiği soruldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Daily Mail'in haberine göre, Lottoland tarafından yapılan ankette Luther serisinin yıldızı Idris Elba ilk sırada yer aldı.
Yaklaşık 2 bin katılımcının olduğu ankette Venom serisinin yıldızı Tom Hardy ile Superman rolüyle akıllarda yer eden Henry Cavill, Elba'yı takip etti.
İşte anket sonucuna göre hayranların tercihleri:
Peki sizin tercihiniz kimden yana olurdu? Yorumlarda buluşalım.👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda