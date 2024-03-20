Gotham’ın Yeni Kahramanı: Jake Gyllenhaal Batman Rolüne Sıcak Baktığını Açıkladı!
Gotham’ın Yeni Kahramanı: Jake Gyllenhaal Batman Rolüne Sıcak Baktığını Açıkladı!
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Jake Gyllenhaal, Christopher Nolan'ın ünlü "The Dark Knight" üçlemesinde Batman rolü için güçlü bir adaydı ancak sonunda rol Christian Bale'e gitti.
Gyllenhaal'un Batman rolüne olan ilgisi yıllar geçmesine rağmen azalmamış gibi görünüyor.
Oyuncu, Amazon Prime Video'nun yeni aksiyon filmi "Road House"un tanıtımı sırasında Batman rolünün klasik ve onur verici bir rol olduğunu belirterek geçmişte büyük aktörlerin üstlendiği rolleri almanın heyecan verici olduğunu ifade etti.
Ayrıca şu anda Denzel Washington ile "Othello"da Iago karakterini canlandırmak üzere çalıştığını ve bu tür klasik rollerin her zaman ilgisini çektiğini belirtti.
Şu anda beyazperdede Batman'i Robert Pattinson canlandırıyor ancak "Batman: The Brave and the Bold" adlı yeni bir filmle beraber Batman karakteri DC Studios'un yeni evrenine resmi olarak dahil edilecek.
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Robert Pattinson'ın canlandırdığı Batman ise bağımsız bir karakter olarak yoluna devam edecek.
Jake Gyllenhaal’un yeni Batman olup olmayacağını yakın zamanda göreceğiz. Peki siz ünlü oyuncuyu Batman olarak görmek ister miydiniz? Yorumlarda buluşalım. 👇
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