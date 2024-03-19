Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Ünlü Netflix Dizisindeki Rolü Reddettiği Ortaya Çıktı!
Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Ünlü Netflix Dizisindeki Rolü Reddettiği Ortaya Çıktı!
Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın, '3 Cisim Problemi' isimli Netflix dizisindeki teklif edilen rolü geri çevirdiği açıklandı. Detaylar içerikte. 👇
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David Benioff ve D.B. Weiss, "3 Cisim Problemi" isimli yeni dizileri için oldukça ilginç bir adım attılar.
Liu Cixin'in aynı adı taşıyan romanından uyarlanan dizi dünyanın uzaylı istilası ile karşı karşıya kalmasını konu alıyor.
Bu projeleri için hiçbir yolu denemekten çekinmeyen ikili, dizide küçük bir sahnede oynaması için ABD'nin eski başkanlarından Barack Obama'ya teklifte bulundu.
Obama, kendilerine gönderdiği notta "Eğer gerçek bir uzaylı istilası olursa, sanırım kendimi o krize saklamalıyım" yazarak mizahi bir yaklaşımda bulundu.
Obama'nın 3 Cisim Problemi'ne olan ilgisi yeni değil. 2017'de New York Times ile yaptığı bir röportajda romanın büyük bir hayranı olduğunu ve okumanın çok eğlenceli olduğunu belirtmişti.
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Benioff ve Weiss'ın en büyük projelerinden biri olan 3 Cisim Problemi, HBO'da yayınlanan ve büyük bir başarı elde eden "Game of Thrones" dizisinin ardından geliyor.
Game of Thrones’un 2019'da sona ermesinden bu yana ikili bu yeni projeleri ile gündeme geldi. Dizi, dünyayı istila etmeye çalışan uzaylılara karşı mücadele eden beş karakterin hikayesini anlatıyor.
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