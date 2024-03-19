Netflix'te Soluksuz İzleyebileceğiniz Birbirinden Harika Film Önerileri

IMDb: 6.7

Pek çok farklılığa rağmen, mücadeleci bir şarkıcı-söz yazarı olan Cassie ve sorunlu bir denizci olan Luke, yalnızca askeri çıkarlar için evlenmeyi kabul eder, ancak bir trajedi yaşanınca gerçek ile sahte arasındaki çizgi bulanıklaşmaya başlar.

Yönetmen: Elizabeth Allen Rosenbaum

Oyuncular: Sofia Carson, Nicholas Galitzine, Chosen Jacobs