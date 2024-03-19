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Netflix'te Soluksuz İzleyebileceğiniz Birbirinden Harika Film Önerileri

Netflix'te Soluksuz İzleyebileceğiniz Birbirinden Harika Film Önerileri

Netflix film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
19.03.2024 - 12:43

Netflix'te izlemek için dakikalarca film aramaya son! Bu içerikte son zamanların en çok izlenen ve beğenilen Netflix filmlerini sizler için derledik.

İyi seyirler dileriz!

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1. Glass Onion (2022)

1. Glass Onion (2022)

IMDb: 7.1

Teknoloji milyarderi Miles Bron, arkadaşlarını özel Yunan adasına kaçmaya davet ediyor. Birisinin öldüğü ortaya çıkınca davaya Dedektif Benoit Blanc görevlendiriliyor.

Yönetmen: Rian Johnson

Oyuncular: Daniel Craig, Edward Norton, Kate Hudson

2. The Gray Man (2022)

2. The Gray Man (2022)

IMDb: 6.5

Gerçek kimliği kimsenin bilmediği CIA'in en yetenekli ajanı kazara karanlık teşkilat sırlarını ortaya çıkardığında, psikopat eski bir meslektaşının başına bir ödül konur ve uluslararası suikastçılar tarafından küresel bir insan avı başlatılır.

Yönetmenler: Joe Russo, Anthony Russo

Oyuncular: Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas

3. The Irishman (2019)

3. The Irishman (2019)

IMDb: 7.8

Bu film, İkinci Dünya Savaşı gazisinden Bufalino suç ailesinin tetikçisine kadar Frank Sheeran'ın yaşamının ve yakın arkadaşı Jimmy Hoffa'ya yönelik iddia edilen suikastın bir illüstrasyonudur.

Yönetmen: Martin Scorsese

Oyuncular: Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci

4. Enola Holmes (2020)

4. Enola Holmes (2020)

IMDb: 6.6

Enola Holmes (Sherlock'un genç kız kardeşi), annesinin kaybolduğunu öğrendiğinde onu bulmaya çalışır ve ünlü erkek kardeşini alt edip tehlikeli bir komployu ortaya çıkarırken başlı başına bir süper hafiye haline gelir.

Yönetmen: Harry Bradbeer

Oyuncular: Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Sam Claflin

5. Purple Hearts (2022)

5. Purple Hearts (2022)

IMDb: 6.7

Pek çok farklılığa rağmen, mücadeleci bir şarkıcı-söz yazarı olan Cassie ve sorunlu bir denizci olan Luke, yalnızca askeri çıkarlar için evlenmeyi kabul eder, ancak bir trajedi yaşanınca gerçek ile sahte arasındaki çizgi bulanıklaşmaya başlar.

Yönetmen: Elizabeth Allen Rosenbaum

Oyuncular: Sofia Carson, Nicholas Galitzine, Chosen Jacobs

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6. The Platform (2019)

6. The Platform (2019)

IMDb: 7

Her seviyede bir hücre bulunan dikey bir hapishane. Hücre başına iki kişi. Yalnızca bir yemek platformu ve beslenmek için günde iki dakika. The Hole'da sıkışıp kalmış sonsuz bir kabus.

Yönetmen: Galder Gaztelu-Urrutia

Oyuncular: Ivan Massagué, Zorion Eguileor, Antonia San Juan

7. Red Notice (2021)

7. Red Notice (2021)

IMDb: 6.3

Bir Interpol ajanı, rakip bir hırsızın yardımıyla dünyanın en çok aranan sanat eseri hırsızının izini başarıyla sürer. Ancak hiçbir şey göründüğü gibi değildir, bir dizi çıkmaz ortaya çıkar.

Yönetmen: Rawson Marshall Thurber

Oyuncular: Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, Gal Gadot

8. Hustle (2022)

8. Hustle (2022)

IMDb: 7.3

Bir basketbol gözlemcisi, İspanya'dayken olağanüstü bir sokak basketbolcusu keşfeder ve bu olasılığı NBA'e geri dönme fırsatı olarak görür.

Yönetmen: Jeremiah Zagar

Oyuncular: Adam Sandler, Queen Latifah, Juancho Hernangomez

9. Bird Box (2018)

9. Bird Box (2018)

IMDb: 6.6

Görünmeyen bir varlığın toplumun çoğunu intihara sürüklemesinden beş yıl sonra, bir anne ve iki çocuğu güvenli bir yere ulaşmak için umutsuz bir girişimde bulunur.

Yönetmen: Susanne Bier

Oyuncular: Sandra Bullock, Trevante Rhodes, John Malkovich

10. The Adam Project (2022)

10. The Adam Project (2022)

IMDb: 6.7

Zaman yolculuğu yapan savaş pilotu Adam Reed, 2022'de yanlışlıkla yere çakıldıktan sonra geleceği kurtarma görevi için 12 yaşındaki haliyle iş birliği yapar.

Yönetmen: Shawn Levy

Oyuncular: Ryan Reynolds, Walker Scobell, Mark Ruffalo

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11. Society of the Snow (2023)

11. Society of the Snow (2023)

IMDb: 7.8

Bir ragbi takımının uçuşu And Dağları'ndaki bir buzulun üzerine düşer. Kazadan sağ kurtulan az sayıdaki yolcu kendilerini dünyanın en zorlu ortamlarından birinde bulur.

Yönetmen: J.A. Bayona

Oyuncular: Enzo Vogrincic, Agustín Pardella, Matías Recalt

12. Polar (2019)

12. Polar (2019)

IMDb: 6.3

Emekli olan bir suikastçı, birdenbire kendisini bir saldırının hedefinde bulur; yaşlanan çalışanların emekli maaşlarını nakde çevirmek isteyen kendi işvereninden başkası ile anlaşma yapmaz.

Yönetmen: Jonas Åkerlund

Oyuncular: Mads Mikkelsen, Vanessa Hudgens, Katheryn Winnick

13. Marriage Story (2019)

13. Marriage Story (2019)

IMDb: 7.9

Bu film, Noah Baumbach'ın dağılan bir evliliğe ve bir arada kalan bir aileye keskin ve şefkatli bakışını gözler önüne seriyor.

Yönetmen: Noah Baumbach

Oyuncular: Adam Driver, Scarlett Johansson, Julia Greer

14. The Two Popes (2019)

14. The Two Popes (2019)

IMDb: 7.6

Vatikan duvarlarının ardında, muhafazakar Papa Benedict XVI ve liberal geleceğin Papa Francis'i, Katolik Kilisesi için yeni bir yol oluşturmak üzere ortak bir zemin bulmalıdır.

Yönetmen: Fernando Meirelles

Oyuncular: Jonathan Pryce, Anthony Hopkins, Juan Minujín

15. Luckiest Girl Alive (2022)

15. Luckiest Girl Alive (2022)

IMDb: 6.4

Bir suç belgeselinin yönetmeni, genç bir kızken prestijli Brentley Okulu'nda meydana gelen şok edici olayı kendi açısından anlatmaya davet ettiğinde Ani, titizlikle hazırlanmış hayatını tehdit eden karanlık bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalır.

Yönetmen: Mike Barker

Oyuncular: Mila Kunis, Chiara Aurelia, Finn Wittrock

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