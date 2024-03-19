Netflix'te Soluksuz İzleyebileceğiniz Birbirinden Harika Film Önerileri
Netflix'te Soluksuz İzleyebileceğiniz Birbirinden Harika Film Önerileri
Netflix'te izlemek için dakikalarca film aramaya son! Bu içerikte son zamanların en çok izlenen ve beğenilen Netflix filmlerini sizler için derledik.
İyi seyirler dileriz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Glass Onion (2022)
2. The Gray Man (2022)
3. The Irishman (2019)
4. Enola Holmes (2020)
5. Purple Hearts (2022)
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. The Platform (2019)
7. Red Notice (2021)
8. Hustle (2022)
9. Bird Box (2018)
10. The Adam Project (2022)
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Society of the Snow (2023)
12. Polar (2019)
13. Marriage Story (2019)
14. The Two Popes (2019)
15. Luckiest Girl Alive (2022)
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda