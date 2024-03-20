Çok Sevilen Yeni Netflix Filmi "Irish Wish"in Eski Bir Romantik Komediye Çok Benzemesi Eleştirildi!
Çok Sevilen Yeni Netflix Filmi "Irish Wish"in Eski Bir Romantik Komediye Çok Benzemesi Eleştirildi!
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Lindsay Lohan, Netflix'in "Falling for Christmas" adlı filmiyle romantik komedilere dönüş yaptıktan sonra Netflix ile iki yeni film için daha anlaşma imzaladı.
Bu filmlerden biri Janeen Damian'ın yönettiği ve Kirsten Hansen'ın yazdığı "Irish Wish" adlı yapım.
Film izleyicilere ünlü yazar Paul Kennedy'nin editörü Maddie'nin hikayesini anlatmakta. Maddie, hayallerindeki adamın en yakın arkadaşıyla evlenmek üzere olduğu günlerde İrlanda'daki eski bir kayanın üzerinde dilek tutarak gerçek aşkı arar.
Irish Wish özellikle 2008 yapımı "27 Dresses" (Benimle Evlenir Misin) filmiyle konu bakımından dikkat çekici benzerlikler taşıyor. Her iki film de eleştirmenler tarafından olumsuz yorumlar alsa da Irish Wish Netflix'in en çok izlenenler listesinde hızla yükseldi.
Bununla birlikte Rotten Tomatoes'da 100 üzerinden sadece 34 puan alarak romantik komedi türündeki klişelerin bir toplamı olarak nitelendirildi ve kısa sürede unutulacak yapımlar arasında görüldü.
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Anne Fletcher'ın yönettiği ve Aline Brosh McKenna'nın senaryosunu yazdığı 27 Dresses, düğünlerde nedimelik yapmaktan hoşlanan Jane Nichols'ın hikayesini merkezine alıyor.
Jane'in hayatı küçük kız kardeşi Tess'in, Jane'in gizlice sevdiği adamla evlenecek olmasıyla alt üst olur. Bu film de gişede başarı elde etmesine rağmen eleştirmenler tarafından sadece 40 puan alarak klişe ve unutulabilir bir senaryo içerdiği gerekçesiyle eleştirildi.
Her iki film de romantik komedi türünün zayıf yönlerini temsil ederken eleştirmenler filmler için "sabun köpüğü" benzetmesini yaptı.
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