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Starfield İçin 500 Hatanın Kökünü Kazıyacak Güncelleme Geldi

Starfield İçin 500 Hatanın Kökünü Kazıyacak Güncelleme Geldi

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
21.03.2024 - 12:16

Bethesda'nın büyük umutlarla çıkarttığı ancak çok fazla oynanmayan Starfield için devasa bir güncelleme yayınlandı. Bu yama ile birlikte oyundaki yaklaşık 500 sorunun giderilmesi bekleniyor.

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Starfield 2023 yılında çıkmıştı.

Starfield 2023 yılında çıkmıştı.

6 Eylül 2023 yılında çıkan Starfield, Bethesda'nın büyük umutlar beslediği ve oyuncuların 'uzay Skyrim'i' olarak adlandırdığı bir yapım olması bekleniyordu. Ancak beraberinde getirdiği sorunlar yüzünden bu seviyeye hiç çıkamadı.

Özellikle bazı teknik hatalar yüzünden oyunu bırakanlar olmuştu.

Özellikle bazı teknik hatalar yüzünden oyunu bırakanlar olmuştu.

Oyunun devamlı olarak çökmesi ve can sıkıcı optimizasyon problemleri yüzünden birçok kullanıcı Starfield'ı şimdilik rafa kaldırmıştı. Ancak geçtiğimiz saatlerde gelen güncelleme ile birlikte oyundaki yaklaşık 500 hatanın giderileceği söyleniyor.

Teknik problemler dışında oynanış düzenlemeleri de yapıldı.

Teknik problemler dışında oynanış düzenlemeleri de yapıldı.

Oyun çökmeleri ve optimizasyon problemleri derken oyundaki eğlenceyi duraklatan bazı hataların da düzeldiği görüntülenebiliyor. Örneğin mürettebat problemleri veya gemi içerisindeyken oksijen azalması gibi sorunların tamamı çözülmüş.

Starfield güncelleme detaylarına ulaşmak için;

Starfield güncelleme detaylarına ulaşmak için;

Oldukça büyük bir güncelleme olarak kabul edilen 1.10.31 güncellemesi detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca şimdi ücretsiz olarak indirip daha hatasız bir oyun deneyimine varabilirsiniz.

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