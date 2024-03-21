Starfield İçin 500 Hatanın Kökünü Kazıyacak Güncelleme Geldi
Starfield İçin 500 Hatanın Kökünü Kazıyacak Güncelleme Geldi
Bethesda'nın büyük umutlarla çıkarttığı ancak çok fazla oynanmayan Starfield için devasa bir güncelleme yayınlandı. Bu yama ile birlikte oyundaki yaklaşık 500 sorunun giderilmesi bekleniyor.
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Starfield 2023 yılında çıkmıştı.
Özellikle bazı teknik hatalar yüzünden oyunu bırakanlar olmuştu.
Teknik problemler dışında oynanış düzenlemeleri de yapıldı.
Starfield güncelleme detaylarına ulaşmak için;
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