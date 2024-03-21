Starfield İçin 500 Hatanın Kökünü Kazıyacak Güncelleme Geldi

6 Eylül 2023 yılında çıkan Starfield, Bethesda'nın büyük umutlar beslediği ve oyuncuların 'uzay Skyrim'i' olarak adlandırdığı bir yapım olması bekleniyordu. Ancak beraberinde getirdiği sorunlar yüzünden bu seviyeye hiç çıkamadı.