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Epic Games Store Mobil Uygulaması Bu Sene Çıkacak

Epic Games Store Mobil Uygulaması Bu Sene Çıkacak

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
21.03.2024 - 01:38

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla bizlerin gönüllerini kazanmaya devam eden Epic Games Store'un mobil uygulaması bu sene içerisinde çıkacak. Artık verilen ücretsiz oyunları toplamak için bilgisayara girmek zorunda kalmayacağız!

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Epic Games artık mobil tarafına geliyor!

Epic Games artık mobil tarafına geliyor!

Normal şartlarda sadece PC üzerinden ulaşabildiğimiz Epic Games Store'un artık bir mobil uygulaması olacak. Aynı Steam Mobil gibi burada oyunlarımıza bakabilecek ve en önemlisi ise her hafta Perşembe günü verilen ücretsiz oyunları buradan alabileceğiz.

Apple ve Android'e gelir mi acaba?

Apple ve Android'e gelir mi acaba?

Normal şartlarda Apple ile Fortnite üzeriden anlaşmazlığı bulunan Epic Games, yayınlayacağı bu mobil uygulama ile birlikte artık bu sektörde daha da bilindik bir hale gelmek istiyor. Bu sene içerisinde yayınlanması planlanan uygulama hakkında yapılan açıklamalar oldukça dikkat çekici.

GDC etkinliği sırasında müjdeli haber verildi.

GDC etkinliği sırasında müjdeli haber verildi.

Epic Games'in GDC etkinliği sırasında müjdelediği mobil uygulama haberi sonrası oyuncuların heyecanı da tavan yapmış durumda. Özellikle kendi kütüphanelerine mobil uygulama üzerinden erişebilmek isteyen kullanıcılar, uygulamayı sabırsızlıkla bekliyor.

Tahmini olarak yılın sonlarına doğru gelecek.

Tahmini olarak yılın sonlarına doğru gelecek.

Şu an test aşamasında olduğu söylenen Epic Games Store mobil uygulamasının tahminen 2024 yılının sonlarına doğru kullanıma açılması bekleniyor.

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