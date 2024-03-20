Epic Games Store Mobil Uygulaması Bu Sene Çıkacak
Epic Games Store Mobil Uygulaması Bu Sene Çıkacak
Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla bizlerin gönüllerini kazanmaya devam eden Epic Games Store'un mobil uygulaması bu sene içerisinde çıkacak. Artık verilen ücretsiz oyunları toplamak için bilgisayara girmek zorunda kalmayacağız!
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Epic Games artık mobil tarafına geliyor!
Apple ve Android'e gelir mi acaba?
GDC etkinliği sırasında müjdeli haber verildi.
Tahmini olarak yılın sonlarına doğru gelecek.
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