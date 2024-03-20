Epic Games Store Mobil Uygulaması Bu Sene Çıkacak

Normal şartlarda Apple ile Fortnite üzeriden anlaşmazlığı bulunan Epic Games, yayınlayacağı bu mobil uygulama ile birlikte artık bu sektörde daha da bilindik bir hale gelmek istiyor. Bu sene içerisinde yayınlanması planlanan uygulama hakkında yapılan açıklamalar oldukça dikkat çekici.