Hangi Finansal Terim Seni En İyi Tanımlar?

Bütçe senin ikinci adın olabilir! Gelir-gider dengeni kurmakta o kadar iyisin ki, bazen arkadaşların bile senden mali tavsiye alıyor olabilir. 'Bir kuruşun bile hesabını bilirim' tarzında biri değilsin ama nereye, ne kadar harcadığını her zaman bilmek istersin. Bu da seni finansal olarak her zaman bir adım öne taşıyor. Büyük hedeflerin varsa bu hedeflere ulaşmanın yolu iyi bir bütçe planlamasından geçer ve sen bunu çok iyi biliyorsun. Bir tatil planı mı yapacaksın? Hemen birikim planı hazır. Yeni bir cihaz mı alacaksın? Gereksiz harcamaları kısarak onu rahatça karşılayabileceğinden eminsin. Kredi kartlarını kontrollü kullanman ve ‘Borç yiğidin kamçısıdır’ anlayışından uzak durman, mali sağlığını her zaman güçlü tutuyor.