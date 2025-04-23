Hangi Finansal Terim Seni En İyi Tanımlar?
Finans denince aklına sıkıcı tablolar ve karmaşık terimler mi geliyor? Bu terimlerin her biri bir kişilik özelliği aslında. Mesela sen 'Bütçe' gibi düzenli misin yoksa 'Spekülasyon' gibi risk seven biri misin? Belki de 'Likidite' gibi esnek ve rahat bir karakterin vardır, kim bilir?
Bunu merak ettik ve eğlenceli bir test hazırladık!
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Cüzdanını açınca genelde ne görüyorsun?
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Bir sihirli değnekle tüm borçlarını silme hakkın olsa ama karşılığında 6 ay hiç para harcayamama zorunluluğun olsa...
Finansal okuryazarlık seviyeni nasıl tanımlarsın?
Beklenmedik bir gider çıkarsa ne yaparsın?
Devam edelim! "Risk" kelimesi senin için ne ifade ediyor?
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Dürüst ol: Birinden aldığın borcu hiç gününde ödemediğin oldu mu?
Şu sıralar yöneldiğin bir yatırım aracı seçer misin?
Son sorudayız! Sana bir milyon TL hediye edilse ilk yapacağın şey ne olur?
Likidite!
Enflasyon!
Bütçe!
Faiz!
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