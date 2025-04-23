Hangi Finansal Terim Seni En İyi Tanımlar?

Finans denince aklına sıkıcı tablolar ve karmaşık terimler mi geliyor? Bu terimlerin her biri bir kişilik özelliği aslında. Mesela sen 'Bütçe' gibi düzenli misin yoksa 'Spekülasyon' gibi risk seven biri misin? Belki de 'Likidite' gibi esnek ve rahat bir karakterin vardır, kim bilir?

Bunu merak ettik ve eğlenceli bir test hazırladık!