Toplam Steam Fiyatları 700 TL'yi Aşan İki Şahane Oyun Epic Games'te Bedava
Toplam Steam Fiyatları 700 TL'yi Aşan İki Şahane Oyun Epic Games'te Bedava
Epic Games Store'un haftalık bedava oyunları tam gaz devam ediyor. Bu hafta toplam Steam değerleri 700 TL'yi aşan iki eğlenceli oyun Epic Games Store'da bedava oluyor.
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İlk oyunumuz Steam değeri 8 dolar olan, yani 250 lirayı aşan Cat Quest II.
Haftanın üçüncü oyunu ise Steam değeri 15 dolar olan Orcs Must Die 3.
Toplam Steam değerleri 700 TL'yi aşan bu iki oyuna Epic Games Store'da bedava sahip olmak için ise elinizi çabuk tutmanız lazım!
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