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Toplam Steam Fiyatları 700 TL'yi Aşan İki Şahane Oyun Epic Games'te Bedava

Toplam Steam Fiyatları 700 TL'yi Aşan İki Şahane Oyun Epic Games'te Bedava

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
02.05.2024 - 10:40

Epic Games Store'un haftalık bedava oyunları tam gaz devam ediyor. Bu hafta toplam Steam değerleri 700 TL'yi aşan iki eğlenceli oyun Epic Games Store'da bedava oluyor.

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İlk oyunumuz Steam değeri 8 dolar olan, yani 250 lirayı aşan Cat Quest II.

Haftanın üçüncü oyunu ise Steam değeri 15 dolar olan Orcs Must Die 3.

Toplam Steam değerleri 700 TL'yi aşan bu iki oyuna Epic Games Store'da bedava sahip olmak için ise elinizi çabuk tutmanız lazım!

Toplam Steam değerleri 700 TL'yi aşan bu iki oyuna Epic Games Store'da bedava sahip olmak için ise elinizi çabuk tutmanız lazım!

2 Mayıs Perşembe saat 18:00 itibariyle bedava olacak oyunlarımız bir hafta boyunca, yani 9 Mayıs Perşembe gününe kadar böyle kalacaklar. Bu süre içerisinde oyunları kütüphanenize eklerseniz tamamen sizin olacaklar ancak bir haftalık süreyi değerlendiremezseniz oyunlara sahip olmak için ödeme yapmanız gerekecek.

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