Toplam Steam Fiyatları 700 TL'yi Aşan İki Şahane Oyun Epic Games'te Bedava

2 Mayıs Perşembe saat 18:00 itibariyle bedava olacak oyunlarımız bir hafta boyunca, yani 9 Mayıs Perşembe gününe kadar böyle kalacaklar. Bu süre içerisinde oyunları kütüphanenize eklerseniz tamamen sizin olacaklar ancak bir haftalık süreyi değerlendiremezseniz oyunlara sahip olmak için ödeme yapmanız gerekecek.