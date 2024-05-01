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Euro Truck Simulator 2 Yorumlarıyla Hepimizi İçimizdeki Kamyoncuyla Tanıştıran Oyuncular

Euro Truck Simulator 2 Yorumlarıyla Hepimizi İçimizdeki Kamyoncuyla Tanıştıran Oyuncular

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
01.05.2024 - 11:16

Euro Truck Simulator 2 bir simülasyondan çok daha fazlası, adeta fahri bir terapi, bir antidepresan! Gelin oyuncuların içindeki kamyoncuyu özgürce dışa vurduğu oyun hakkında yapılmış en komik yorumlardan bazılarına birlikte bir göz atalım.

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1. Uzun yolda fena sarar gibi. Bunu AI falan bi' halletse de oyun radyosuna eklesek?

1. Uzun yolda fena sarar gibi. Bunu AI falan bi' halletse de oyun radyosuna eklesek?

2. Memur bey dorseyi açmasak?

2. Memur bey dorseyi açmasak?

3. Bir de levye veya "Haydar" DLC'si, offf...

3. Bir de levye veya "Haydar" DLC'si, offf...

4. ETS2 online modu > Need for Speed yarışları.

4. ETS2 online modu > Need for Speed yarışları.

5. Siz de sahibinin sesiyle okudunuz değil mi?

5. Siz de sahibinin sesiyle okudunuz değil mi?
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6. Radar konusundaki bu ultra yardımseverlik meselesi sadece bize has bir şey mi acaba?

6. Radar konusundaki bu ultra yardımseverlik meselesi sadece bize has bir şey mi acaba?

7. Şu an oyunu açıp bunu kamyonuma yazmaya gidiyorum acilen.

7. Şu an oyunu açıp bunu kamyonuma yazmaya gidiyorum acilen.

8. PC'yi cam kenarına çekip bi' kolunuzu da camdan çıkartırsanız en iyi sonucu alırsınız. 👌

8. PC'yi cam kenarına çekip bi' kolunuzu da camdan çıkartırsanız en iyi sonucu alırsınız. 👌

9. Tahmin edeyim, sinyal vermeden di' mi...

9. Tahmin edeyim, sinyal vermeden di' mi...

10. Bu-bu öyle bi' oyun değil ama OLSUN!

10. Bu-bu öyle bi' oyun değil ama OLSUN!

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