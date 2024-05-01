Euro Truck Simulator 2 Yorumlarıyla Hepimizi İçimizdeki Kamyoncuyla Tanıştıran Oyuncular
Euro Truck Simulator 2 Yorumlarıyla Hepimizi İçimizdeki Kamyoncuyla Tanıştıran Oyuncular
Euro Truck Simulator 2 bir simülasyondan çok daha fazlası, adeta fahri bir terapi, bir antidepresan! Gelin oyuncuların içindeki kamyoncuyu özgürce dışa vurduğu oyun hakkında yapılmış en komik yorumlardan bazılarına birlikte bir göz atalım.
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1. Uzun yolda fena sarar gibi. Bunu AI falan bi' halletse de oyun radyosuna eklesek?
2. Memur bey dorseyi açmasak?
3. Bir de levye veya "Haydar" DLC'si, offf...
4. ETS2 online modu > Need for Speed yarışları.
5. Siz de sahibinin sesiyle okudunuz değil mi?
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6. Radar konusundaki bu ultra yardımseverlik meselesi sadece bize has bir şey mi acaba?
7. Şu an oyunu açıp bunu kamyonuma yazmaya gidiyorum acilen.
8. PC'yi cam kenarına çekip bi' kolunuzu da camdan çıkartırsanız en iyi sonucu alırsınız. 👌
9. Tahmin edeyim, sinyal vermeden di' mi...
10. Bu-bu öyle bi' oyun değil ama OLSUN!
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