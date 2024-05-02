PlayStation Plus Mayıs Ayı Oyunları Belli Oldu: Toplam Değerleri 5 Bin TL'yi Aşıyor!

Bizleri tatlı mı tatlı ancak bir o kadar da tehlikeli diyarlara götüren Tunic kontrolümüze ise kadim güçler ve canavarlarla mücadele ederek amacına emin adımlarla ilerleyen, tatlı mı tatlı bir tilkiyi veriyor. Türkçe dil desteği ve seslendirmelere de sahip olan Tunic bu ayın kaçırmamanız gereken oyunlarından.