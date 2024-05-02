PlayStation Plus Mayıs Ayı Oyunları Belli Oldu: Toplam Değerleri 5 Bin TL'yi Aşıyor!
PlayStation Plus Mayıs Ayı Oyunları Belli Oldu: Toplam Değerleri 5 Bin TL'yi Aşıyor!
PlayStation Plus sistemine mayıs ayında eklenecek yeni oyunlar belli oldu. Bu ay toplam değerleri 5 bin TL'yi aşan dört şahane oyun PlayStation Plus abonelerinin beğenisine sunuluyor.
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Ayın en dikkat çeken oyunu şüphesiz EA Sports FC 24.
Ayın ikinci oyunu ise aksiyon dozunun hiç düşmediği Ghostrunner 2.
PlayStation Plus abonelerini bekleyen bir diğer oyun ise geçtiğimiz yılın en çok dikkat çeken bağımsız oyunlarından Tunic.
Ayın son bedavası ise normal fiyatı 800 TL'yi aşan bir DLC paketi.
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