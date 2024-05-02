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PlayStation Plus Mayıs Ayı Oyunları Belli Oldu: Toplam Değerleri 5 Bin TL'yi Aşıyor!

PlayStation Plus Mayıs Ayı Oyunları Belli Oldu: Toplam Değerleri 5 Bin TL'yi Aşıyor!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
02.05.2024 - 11:01

PlayStation Plus sistemine mayıs ayında eklenecek yeni oyunlar belli oldu. Bu ay toplam değerleri 5 bin TL'yi aşan dört şahane oyun PlayStation Plus abonelerinin beğenisine sunuluyor.

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Ayın en dikkat çeken oyunu şüphesiz EA Sports FC 24.

Ayın en dikkat çeken oyunu şüphesiz EA Sports FC 24.

EA Sports'un FIFA ismini geride bıraktıktan sonra yepyeni bir markayla oyuncuların karşısına çıktığı malumunuz. FIFA ruhundan hiçbir şey kaybetmeyen EA Sports FC 24 oyuncular tarafından hala çok satanlar listelerine sokulmaya devam ediyor. Oyunun PlayStation cephesindeki fiyatı ise 2,900 TL.

Ayın ikinci oyunu ise aksiyon dozunun hiç düşmediği Ghostrunner 2.

Ayın ikinci oyunu ise aksiyon dozunun hiç düşmediği Ghostrunner 2.

Bizlere cyberpunk bir dünyanın kapılarını aralayan ve bunu parkur mekaniklerini başarılı bir biçimde kullanarak yapan Ghostrunner 2 ilk oyunun üstüne her anlamda koyuyor ve bunu yaparken özünü de korumayı başarıyor. Aksiyon dozunun düşmediği oyun bu ay PlayStation 5 sahiplerinin yüzünü güldürecek yapımlardan.

PlayStation Plus abonelerini bekleyen bir diğer oyun ise geçtiğimiz yılın en çok dikkat çeken bağımsız oyunlarından Tunic.

PlayStation Plus abonelerini bekleyen bir diğer oyun ise geçtiğimiz yılın en çok dikkat çeken bağımsız oyunlarından Tunic.

Bizleri tatlı mı tatlı ancak bir o kadar da tehlikeli diyarlara götüren Tunic kontrolümüze ise kadim güçler ve canavarlarla mücadele ederek amacına emin adımlarla ilerleyen, tatlı mı tatlı bir tilkiyi veriyor. Türkçe dil desteği ve seslendirmelere de sahip olan Tunic bu ayın kaçırmamanız gereken oyunlarından.

Ayın son bedavası ise normal fiyatı 800 TL'yi aşan bir DLC paketi.

Ayın son bedavası ise normal fiyatı 800 TL'yi aşan bir DLC paketi.

Oynaması tamamen ücretsiz olan Destiny 2'nin Lightfall ek paketi bu ayın PlayStation Plus bedavalarından. Oyuna yeni bir alt sınıf, yepyeni bir gezegen ve çok daha fazlasını ekleyen ek paket oyuncuları hayli mutlu edecek.

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