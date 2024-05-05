Amazon Prime Gaming Mayıs 2024 Bedava Oyunları Açıklandı: 9 Oyun Bizleri Bekliyor

Reboot seriyi bşlatan ve Lara'nın geçmişine bir yolculuk edip bu dişli kadının bildiğimiz haline hangi yollardan geçerek eriştiğini görmemizi sağlayan oyun çıktığı yıl hem oyuncular hem de eleştirmenlerden fena olmayan yorumlar kapmayı başarmıştı. Amazon Prime aboneleri için ücretsiz olan Game of the Year Edition paketi ise oyunun tüm ek içeriklerini bünyesinde topluyor. Oyun kodunu GOG üzerinden aktifleştirerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz.