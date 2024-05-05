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Amazon Prime Gaming Mayıs 2024 Bedava Oyunları Açıklandı: 9 Oyun Bizleri Bekliyor

Amazon Prime Gaming Mayıs 2024 Bedava Oyunları Açıklandı: 9 Oyun Bizleri Bekliyor

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
05.05.2024 - 14:25

Amazon Prime kullanıcıları mayıs ayında oyuna doyacaklar. Amazon Prime'a dahil hizmetlerden Prime Gaming Mayıs 2024'te kullanıcılarının karşısına toplam değerleri dudak uçuklatan tam 9 farklı oyunla çıkıyor.

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İlk oyunumuz Tomb Raider: Game of the Year Edition.

İlk oyunumuz Tomb Raider: Game of the Year Edition.

Reboot seriyi bşlatan ve Lara'nın geçmişine bir yolculuk edip bu dişli kadının bildiğimiz haline hangi yollardan geçerek eriştiğini görmemizi sağlayan oyun çıktığı yıl hem oyuncular hem de eleştirmenlerden fena olmayan yorumlar kapmayı başarmıştı. Amazon Prime aboneleri için ücretsiz olan Game of the Year Edition paketi ise oyunun tüm ek içeriklerini bünyesinde topluyor. Oyun kodunu GOG üzerinden aktifleştirerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Bizleri bekleyen bir diğer oyun ise Lego Star Wars III: The Clone Wars.

Bizleri bekleyen bir diğer oyun ise Lego Star Wars III: The Clone Wars.

Lego oyunlarının kendine has tarzı ve tatlı mizah anlayışını Star Wars'ın bayılığımız atmosferi ve karakterleriyle birleştiren oyunumuz bu ay Amazon Prime abonelerini bekleyen bir diğer oyun. Oyun kodunu GOG üzerinden aktifleştirerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Ayın bir diğer dikkat çeken oyunu ise Fallout 3.

Ayın bir diğer dikkat çeken oyunu ise Fallout 3.

Amazon'un ortalığı kasıp kavuran dizisinin ardından bir Fallout çılgınlığı yaşanıyor desek yeridir. Serinin oyuncu sayısı uzun yılların ardından yeniden tavanı görmüşken Amazon Prime aboneleri bu ay 9 Mayıs'tan itibaren serinin en sevilen oyunalarından olan Fallout 3'ü GOG üzerinden kütüphanelerine ekleyebilecekler.

Amazon Prime Gaming'in Mayıs 2024'te abonelerine vereceği diğer oyunlar ise şöyle:

Amazon Prime Gaming'in Mayıs 2024'te abonelerine vereceği diğer oyunlar ise şöyle:

9 Mayıs

  • The Forgotten City

  • Dark City: International Intrigue

  • Nine Witches: Family Disruption

  • Electrician Simulator (EGS)

16 Mayıs

  • The Forgotten City

  • 100 Doors Games: Escape From School

23 Mayıs

  • Spirits of Mystery: Whisper of the Past

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