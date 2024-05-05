Amazon Prime Gaming Mayıs 2024 Bedava Oyunları Açıklandı: 9 Oyun Bizleri Bekliyor
Amazon Prime Gaming Mayıs 2024 Bedava Oyunları Açıklandı: 9 Oyun Bizleri Bekliyor
Amazon Prime kullanıcıları mayıs ayında oyuna doyacaklar. Amazon Prime'a dahil hizmetlerden Prime Gaming Mayıs 2024'te kullanıcılarının karşısına toplam değerleri dudak uçuklatan tam 9 farklı oyunla çıkıyor.
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İlk oyunumuz Tomb Raider: Game of the Year Edition.
Bizleri bekleyen bir diğer oyun ise Lego Star Wars III: The Clone Wars.
Ayın bir diğer dikkat çeken oyunu ise Fallout 3.
Amazon Prime Gaming'in Mayıs 2024'te abonelerine vereceği diğer oyunlar ise şöyle:
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