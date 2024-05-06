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Helldivers 2 İçin PSN Zorunluluğu Kalktı: Zafer Oyuncuların!

Helldivers 2 İçin PSN Zorunluluğu Kalktı: Zafer Oyuncuların!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
06.05.2024 - 18:49

PC oyuncularına Helldivers 2 için PSN hesabı zorunluluğu getirilmesinin ardından başlayan isyan teknoloji devi Sony'e geri adım attırdı. Helldivers 2 oynamak için artık PSN hesabına ihtiyacımız olmayacak.

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Yılın en büyük hitlerinden Helldivers 2'nin tüm iyi şöhreti Sony'nin bir kararı yüzünden az kalsın yerle bir oluyordu.

Yılın en büyük hitlerinden Helldivers 2'nin tüm iyi şöhreti Sony'nin bir kararı yüzünden az kalsın yerle bir oluyordu.

Arrowhead tarafından geliştirilen ve PS5'in yanında PC için de çıkan Helldivers 2'yi oynamak için tüm kullanıcılara PSN hesabı zorunlu tutulmuş, bu kararın ardından ise oyun oyuncular tarafından Steam'de kötü yorum yağmuruna tutulmuştu.

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Kötü yorum bombardımanı ve Steam'in iadeleri süre gözetmeksizin kabul etmeye başlaması gibi sebeplerin ardından Sony'den Helldivers 2 PSN kararı için geri adım geldi.

Kötü yorum bombardımanı ve Steam'in iadeleri süre gözetmeksizin kabul etmeye başlaması gibi sebeplerin ardından Sony'den Helldivers 2 PSN kararı için geri adım geldi.
twitter.com

PlayStation'ın resmi Twitter (X) hesabı üzerinden yayınlanan gönderide oyuncuların geribildirimlerine kulak verildiği vurgulanarak uygulamadan vazgeçildiği belirtildi. Bunun yanında hala PC oyuncuları için en iyi şeyin ne olduğunu anlama aşamasında olduklarını da vurgulayan Sony oyunculara oyunlarına verdikleri destek için de teşekkür etti.

Sony'nin geri adımının ardından oyunun Steam yorumları da toparlanmaya başladı.

Sony'nin geri adımının ardından oyunun Steam yorumları da toparlanmaya başladı.

Tartışma yaratan kararın öncesinde Helldivers 2'nin Steam yorumları hayli pozitifken kararın etkileri haliyle yorumlara da yansımıştı. Geri adımın ardından ise yorumlar şimdilik 'karışık' seviyesinde olsa da ortalama yükselmeye devam ediyor.

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