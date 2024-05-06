Helldivers 2 İçin PSN Zorunluluğu Kalktı: Zafer Oyuncuların!
Helldivers 2 İçin PSN Zorunluluğu Kalktı: Zafer Oyuncuların!
PC oyuncularına Helldivers 2 için PSN hesabı zorunluluğu getirilmesinin ardından başlayan isyan teknoloji devi Sony'e geri adım attırdı. Helldivers 2 oynamak için artık PSN hesabına ihtiyacımız olmayacak.
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Yılın en büyük hitlerinden Helldivers 2'nin tüm iyi şöhreti Sony'nin bir kararı yüzünden az kalsın yerle bir oluyordu.
Kötü yorum bombardımanı ve Steam'in iadeleri süre gözetmeksizin kabul etmeye başlaması gibi sebeplerin ardından Sony'den Helldivers 2 PSN kararı için geri adım geldi.
Sony'nin geri adımının ardından oyunun Steam yorumları da toparlanmaya başladı.
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