Senua's Saga: Hellblade 2 Sistem Gereksinimleri Açıklandı

İlk oyunda karşımıza sinema filmlerini aratmayan bir görsellikle çıkan Ninja Theory devam oyununda da elini bu konuda hiç de korkak alıştırmamış gibi görünüyor. Oyunun bu zamana dek yayınlanan görsel ve videolarında da gördüğümüz üzere yine harika bir görsel kalite bizleri bekliyor ancak bunu tam manasıyla deneyimlemek için istenen sistem gereksinimleri de