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Senua's Saga: Hellblade 2 Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Senua's Saga: Hellblade 2 Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
05.05.2024 - 16:53

Yılın merakla beklenen oyunlarından olan Senua's Saga: Hellblade 2'nin sistem gereksinimleri de nihayet ortaya çıktı. Yüksek çözünürlükte oyunun keyfini sürmek isteyenlerin deyim yerindeyse 'canavar gibi' bir sistem toplamaları gerekecek.

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Beğeni toplayan ilk oyunun ardından Senua'nın macerasını kaldığı yerden devam ettirecek olan oyun için artık önümüzde sayılı günler var.

Seanua's Saga: Hellblade 2'nin sistem gereksinimleri de nihayet açıklandı.

Seanua's Saga: Hellblade 2'nin sistem gereksinimleri de nihayet açıklandı.

İlk oyunda karşımıza sinema filmlerini aratmayan bir görsellikle çıkan Ninja Theory devam oyununda da elini bu konuda hiç de korkak alıştırmamış gibi görünüyor. Oyunun bu zamana dek yayınlanan görsel ve videolarında da gördüğümüz üzere yine harika bir görsel kalite bizleri bekliyor ancak bunu tam manasıyla deneyimlemek için istenen sistem gereksinimleri de

Senua's Saga: Hellblade 2'nin sistem gereksinimleri şöyle:

Senua's Saga: Hellblade 2'nin sistem gereksinimleri şöyle:

Peki Senua's Saga: Hellblade 2 ne zaman çıkacak, fiyatı ne olacak?

Peki Senua's Saga: Hellblade 2 ne zaman çıkacak, fiyatı ne olacak?

21 Mayıs tarihinde Xbox Series X/S ve PC için çıkacak oyunumuz şu anda ön sipariş aşamasında. Oyunun Steam'deki ön sipariş fiyatı 22,99 dolarken Xbox cephesinde 849 TL. Bunun yanında oyunun ilk günden Game Pass'e ekleneceğini de hatırlatalım.

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