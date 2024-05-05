Oyuncuların Beğeni Yağmuruna Tuttuğu Helldivers 2'nin Yorumları Sony Yüzünden Yerlerde!
Oyuncuların Beğeni Yağmuruna Tuttuğu Helldivers 2'nin Yorumları Sony Yüzünden Yerlerde!
Yılın en büyük sürprizlerinden olan, Sony'nin dahi beklemediği bir başarıya imza atan Helldivers 2 aldığı tonlarca olumlu yorumun ardından Sony'nin verdiği ilginç bir kararla bu kez de eleştiri yağmuruna tutuluyor.
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PlayStation 5'in yanında PC'ye de çıkan Helldivers 2 şimdiden bu yılın en önemli hitlerinden biri olarak arz-ı endam ediyor.
Ancak Helldivers 2'nin topladığı tüm repütasyon Sony'nin aldığı bir kararla yok olmanın eşiğinde!
PSN hesabı zorunluluğu oyuncuları isyanın eşiğine getirdi.
Sony'den ise şimdilik konuyla ilgili ne bir açıklama, ne de geri adım var.
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