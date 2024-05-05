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Oyuncuların Beğeni Yağmuruna Tuttuğu Helldivers 2'nin Yorumları Sony Yüzünden Yerlerde!

Oyuncuların Beğeni Yağmuruna Tuttuğu Helldivers 2'nin Yorumları Sony Yüzünden Yerlerde!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
05.05.2024 - 15:34

Yılın en büyük sürprizlerinden olan, Sony'nin dahi beklemediği bir başarıya imza atan Helldivers 2 aldığı tonlarca olumlu yorumun ardından Sony'nin verdiği ilginç bir kararla bu kez de eleştiri yağmuruna tutuluyor.

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PlayStation 5'in yanında PC'ye de çıkan Helldivers 2 şimdiden bu yılın en önemli hitlerinden biri olarak arz-ı endam ediyor.

PlayStation 5'in yanında PC'ye de çıkan Helldivers 2 şimdiden bu yılın en önemli hitlerinden biri olarak arz-ı endam ediyor.

Arrowhead Game Studios tarafından Sony çatısı altında geliştirilen oyun PC oyuncularından da harika yorumlar kapmayı başarmış, öyle ki Steam'in haftalarca çok satanlar listelerinden de düşmemeyi başarmıştı.

Ancak Helldivers 2'nin topladığı tüm repütasyon Sony'nin aldığı bir kararla yok olmanın eşiğinde!

Ancak Helldivers 2'nin topladığı tüm repütasyon Sony'nin aldığı bir kararla yok olmanın eşiğinde!

Steam'de oyuncular tarafından çok beğenilen ve tonlarca olumlu yorum toplayan Helldivers 2'nin yorumları son birkaç gündür büyük düşüşte. Durumun sebebi ise Sony'nin artık oyunu oynayabilmek için PSN hesabına bağlanılmasını talep etmesi.

PSN hesabı zorunluluğu oyuncuları isyanın eşiğine getirdi.

PSN hesabı zorunluluğu oyuncuları isyanın eşiğine getirdi.

Oyunun PC sürümünde dahi PSN hesabının şart koşulması haliyle oyuncuları epey kızdırdı zira her PC sahibinin PSN hesabı da olmasını beklemek haliyle mantık dışı. Bunun yanında kimi ülkelerde de oyunun satışı aynı sebeple bağlantılı olarak durdurulmuş vaziyette. Kısacası şu an 100'den fazla ülkede oyun satın alınamıyor.

Sony'den ise şimdilik konuyla ilgili ne bir açıklama, ne de geri adım var.

Sony'den ise şimdilik konuyla ilgili ne bir açıklama, ne de geri adım var.

Yılın en sevilen oyunlarından birini tek bir kararla tepetaklak bir gidişe sürükleyen Sony şimdilik konu hakkında sessizliğini korurken Steam kimi oyuncuların Helldivers 2 iadelerini de kabul etmeye başladı.

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