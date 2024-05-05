Resident Evil 9 Beklediğimziden Daha Yakın Olabilir: 2025'de Çıkması Planlanıyor!
Resident Evil 9 Beklediğimziden Daha Yakın Olabilir: 2025'de Çıkması Planlanıyor!
Geçtiğimiz günlerde ertelendiğine dair söylentiler ortaya çıkan Resident Evil 9, şimdi de farklı bir söylenti ile karşımızda.
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Söylentinin kaynağı, ertelenme haberini bizlerle buluşturmuştu.
Dusk Golem'e göre Resident Evil 9, Ocak 2025'de piyasaya sürülecek.
Resident Evil 9, serinin en uzun geliştirme sürecine sahip oyunu olacak.
Oyunun duyurusu çok yakın.
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