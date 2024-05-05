Resident Evil 9 Beklediğimziden Daha Yakın Olabilir: 2025'de Çıkması Planlanıyor!

Birkaç gün önce Resident Evil 9'un ertelenme ihtimaline dair bir haber yapmıştık. Bu haberin kaynağı ise daha önce birçok Capcom sızıntısı ile gündeme gelen Dusk Golem tarafından ortaya atılmıştı. Aynı kaynak, bu sefer de Resident Evil 9'un yakın bir zamanda çıkacağını öne sürdü.