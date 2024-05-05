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Resident Evil 9 Beklediğimziden Daha Yakın Olabilir: 2025'de Çıkması Planlanıyor!

Resident Evil 9 Beklediğimziden Daha Yakın Olabilir: 2025'de Çıkması Planlanıyor!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
05.05.2024 - 17:42

Geçtiğimiz günlerde ertelendiğine dair söylentiler ortaya çıkan Resident Evil 9, şimdi de farklı bir söylenti ile karşımızda.

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Söylentinin kaynağı, ertelenme haberini bizlerle buluşturmuştu.

Söylentinin kaynağı, ertelenme haberini bizlerle buluşturmuştu.
twitter.com

Birkaç gün önce Resident Evil 9'un ertelenme ihtimaline dair bir haber yapmıştık. Bu haberin kaynağı ise daha önce birçok Capcom sızıntısı ile gündeme gelen Dusk Golem tarafından ortaya atılmıştı. Aynı kaynak, bu sefer de Resident Evil 9'un yakın bir zamanda çıkacağını öne sürdü.

Dusk Golem'e göre Resident Evil 9, Ocak 2025'de piyasaya sürülecek.

Dusk Golem'e göre Resident Evil 9, Ocak 2025'de piyasaya sürülecek.

Yeni söylentiler elde ettiğini dile getiren Golem, Resident Evil 9'un beklediğimizden daha yakın olduğunu söyledi. Golem'e göre yeni Resident Evil oyunu 2025 yılının Ocak ayında piyasaya sürülecek.

Resident Evil 9, serinin en uzun geliştirme sürecine sahip oyunu olacak.

Resident Evil 9, serinin en uzun geliştirme sürecine sahip oyunu olacak.

Dusk Golem, çıkış tarihinin yanı sıra oyuna dair birkaç detay da paylaştı. Bu detaylara göre de Resident Evil 9, toplamda 7 yıllık bir geliştirme sürecinin içerisinde.

Oyunun duyurusu çok yakın.

Oyunun duyurusu çok yakın.

Resident Evil 9'un Ocak ayında çıkacağı söylentileri doğru ise, duyurusu da yakın zamanda bizlerle buluşacaktır. Tüm söylentiler doğrultusunda, yeni Resident Evil oyununun yaz aylarında duyrulması oldukça yüksek bir ihtimal.

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