Söylenti: Resmî Duyurusu Bile Gelmeyen Resident Evil 9 Ertelenmiş Olabilir!
Söylenti: Resmî Duyurusu Bile Gelmeyen Resident Evil 9 Ertelenmiş Olabilir!
Bu yıl çıkması beklenen Resident Evil 9, söylentilere göre bir ertelenme sürecine girdi.
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Resident Evil 9, henüz duyrulmadan ertelenmiş olabilir.
Oyunun duyurusu bu yıl içerisinde gelebilir.
Resident Evil 9'dan önce başka bir Resident Evil oyunu piyasaya sürülebilir.
Capcom, toplamda 5 yeni Resident Evil oyunu geliştiriyor.
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