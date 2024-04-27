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Söylenti: Resmî Duyurusu Bile Gelmeyen Resident Evil 9 Ertelenmiş Olabilir!

Söylenti: Resmî Duyurusu Bile Gelmeyen Resident Evil 9 Ertelenmiş Olabilir!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
27.04.2024 - 19:01

Bu yıl çıkması beklenen Resident Evil 9, söylentilere göre bir ertelenme sürecine girdi.

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Resident Evil 9, henüz duyrulmadan ertelenmiş olabilir.

Resident Evil 9, henüz duyrulmadan ertelenmiş olabilir.

Sızıntıları ile gündeme gelen Dusk Golem'e göre Resident Evil 9, bir ertelenme sürecine girdi. Bu ertelenme sürecinin oyunu ne kadar etkileyeceği ise henüz bilinmiyor. Capcom'un geçmiş planları ise bu yapımı 2024 yılında duyurup 2025 yılında piyasaya sürmeye yönelikti.

Oyunun duyurusu bu yıl içerisinde gelebilir.

Oyunun duyurusu bu yıl içerisinde gelebilir.

Sızıntıları yapan Dusk Golem, bu bilgileri bir Discord sunucusu aracılığı ile açıkladı. Dusk Golem'in aldığı bilgilere göre, Resident Evil 9'un duyurusu bu yaz gelebilir. Ayrıca Resident Evil serisinin sık sık ertelendiğini dile getiren Golem, bu durumun bu seri adına şaşırtıcı olmadığını da aktardı.

Resident Evil 9'dan önce başka bir Resident Evil oyunu piyasaya sürülebilir.

Resident Evil 9'dan önce başka bir Resident Evil oyunu piyasaya sürülebilir.

Capcom'un halihazırda birçok farklı Resident Evil projesinde çalıştığını biliyoruz. Bu projelerden birisi de Resident Evil 9'un yayınlanmasından önce ortaya çıkabilir. Olabilitesi en yüksek isimler ise Resident Evil 5 Remake veya Code Veronica Remake projeleri gibi duruyor.

Capcom, toplamda 5 yeni Resident Evil oyunu geliştiriyor.

Capcom, toplamda 5 yeni Resident Evil oyunu geliştiriyor.

Daha önce ortaya çıkan söylentilere göre Capcom toplamda 5 yeni Resident Evil projesi üzerinde çalışıyor. Bunlardan iki tanesi Resident Evil 5 ve Code Veronica için yapılacak Remake projeleri. Bir diğeri ise Revelations serisinin devam oyunu olacak. Son olarak da adını bilmediğimiz yeni bir oyun ve Resident Evil 9 geliştirme aşamasında.

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