Söylenti: Resmî Duyurusu Bile Gelmeyen Resident Evil 9 Ertelenmiş Olabilir!

Daha önce ortaya çıkan söylentilere göre Capcom toplamda 5 yeni Resident Evil projesi üzerinde çalışıyor. Bunlardan iki tanesi Resident Evil 5 ve Code Veronica için yapılacak Remake projeleri. Bir diğeri ise Revelations serisinin devam oyunu olacak. Son olarak da adını bilmediğimiz yeni bir oyun ve Resident Evil 9 geliştirme aşamasında.