Epic Games Store Star Wars Günü İndirimleri'nde Bazılarını Bir Kahveden Ucuza Alabileceğiniz Oyunlar
Epic Games Store Star Wars Günü İndirimleri'nde Bazılarını Bir Kahveden Ucuza Alabileceğiniz Oyunlar
Dünya Star Wars Günü biz oyunculara da indirimlerle geldi! Epic Games Store'un Star Wars Günü İndirimleri kapsamında bazılarını bir kahveden bile daha ucuza alabileceğiniz şahane oyunları sizler için derledik.
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1. Star Wars Jedi: Fallen Order - 27,99 TL
2. Star Wars Battlefront - 32,25 TL
3. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga - 87,25 TL
4. EA Star Wars Triple Bundle - 59,99 TL
5. Star Wars: Squadrons - 13,99
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6. The Sims 4 Star Wars: Journey to Batuu - 244,99 TL
7. Star Wars Battlefront II: Celebration Edition - 33,59 TL
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