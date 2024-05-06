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Epic Games Store Star Wars Günü İndirimleri'nde Bazılarını Bir Kahveden Ucuza Alabileceğiniz Oyunlar

Epic Games Store Star Wars Günü İndirimleri'nde Bazılarını Bir Kahveden Ucuza Alabileceğiniz Oyunlar

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
06.05.2024 - 20:33

Dünya Star Wars Günü biz oyunculara da indirimlerle geldi! Epic Games Store'un Star Wars Günü İndirimleri kapsamında bazılarını bir kahveden bile daha ucuza alabileceğiniz şahane oyunları sizler için derledik.

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1. Star Wars Jedi: Fallen Order - 27,99 TL

2. Star Wars Battlefront - 32,25 TL

3. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga - 87,25 TL

4. EA Star Wars Triple Bundle - 59,99 TL

4. EA Star Wars Triple Bundle - 59,99 TL

Üç oyunu birden bünyesine toplayıp bir de bunları yüzde 90 indirimle 599,99 TL yerine yalnızca 59,99 TL'ye sunan paket indirimlerin kesinlikle kaçırılmaması gereken parçalarından. Paketin içeriğini ise SW: Squadrons, SWS Jedi: Fallen Order Deluxe Sürüm ve SW Battlefront II: Celebration Edition oluşturuyor.

5. Star Wars: Squadrons - 13,99

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6. The Sims 4 Star Wars: Journey to Batuu - 244,99 TL

7. Star Wars Battlefront II: Celebration Edition - 33,59 TL

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