Epic Games Store Star Wars Günü İndirimleri'nde Bazılarını Bir Kahveden Ucuza Alabileceğiniz Oyunlar

Üç oyunu birden bünyesine toplayıp bir de bunları yüzde 90 indirimle 599,99 TL yerine yalnızca 59,99 TL'ye sunan paket indirimlerin kesinlikle kaçırılmaması gereken parçalarından. Paketin içeriğini ise SW: Squadrons, SWS Jedi: Fallen Order Deluxe Sürüm ve SW Battlefront II: Celebration Edition oluşturuyor.