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Hades 2 Çıktı! Merakla Beklenen Oyun Erken Erişim Aşamasında

Hades 2 Çıktı! Merakla Beklenen Oyun Erken Erişim Aşamasında

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
06.05.2024 - 21:25

Yılın en çok beklenen oylularından olan Hades 2 sessiz sedasız ve epey sürpriz bir biçimde çıkıverdi. Hades 2 şimdilik erken erişim aşamasında.

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Bol ödüllü ve çok sevilen Hades'in devam oyunu Hades 2, 2022 yılında duyurulmuştu.

Merakla beklenen Hades 2'de sürpriz bir biçimde, sessiz sedasız çıktı!

Merakla beklenen Hades 2'de sürpriz bir biçimde, sessiz sedasız çıktı!

İlk oyunun başarılı formüllerinin üzerine koyan Hades 2 bizleri yer altı dünyasının prensesi olarak Zaman Titanı'na karşı  bir mücadelenin tam ortasına atıyor.

Peki Hades 2'nin fiyatı ne kadar?

Peki Hades 2'nin fiyatı ne kadar?

Henüz erken erişim aşamasında olan Hades 2 Steam'de 14,99 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Epic Games Store cephesinde ise fiyat 488 TL. Oyunun PlayStation fiyatı ise 629 TL.

Hades 2'nin en güzel artılarından biri ise Türkçe dil desteği.

Hades 2'nin en güzel artılarından biri ise Türkçe dil desteği.

İlk oyunun harika hikayesi maalesef bizlere Türkçe olarak ulaşmamıştı ancak bu durum Hades 2 ile değişiyor. Supergiant Games imzalı Hades 2 Türkçe altyazı desteğini de beraberinde getirerek nihayet karşımızda.

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