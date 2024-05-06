Hades 2 Çıktı! Merakla Beklenen Oyun Erken Erişim Aşamasında
Hades 2 Çıktı! Merakla Beklenen Oyun Erken Erişim Aşamasında
Yılın en çok beklenen oylularından olan Hades 2 sessiz sedasız ve epey sürpriz bir biçimde çıkıverdi. Hades 2 şimdilik erken erişim aşamasında.
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Bol ödüllü ve çok sevilen Hades'in devam oyunu Hades 2, 2022 yılında duyurulmuştu.
Merakla beklenen Hades 2'de sürpriz bir biçimde, sessiz sedasız çıktı!
Peki Hades 2'nin fiyatı ne kadar?
Hades 2'nin en güzel artılarından biri ise Türkçe dil desteği.
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