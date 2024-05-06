Şampiyon Fenerbahçe Mistikliğinden Aykut Hoca Depresyonuna, Oyuncuların En Komik FM24 Yorumları

Günlerimizi İlhan Cavcav gibi wonder kid peşinde harcadığımız, cep harçlığı kadar bütçemizle takımımızı amatör kümeden toplayıp lig atlatmaya uğraştığımız ve tüm bunları yaparken de bir gram pişmanlık duymadığımız Football Manager 2024 hakkında yapılmış en komik yorumları sizin için derledik!