Şampiyon Fenerbahçe Mistikliğinden Aykut Hoca Depresyonuna, Oyuncuların En Komik FM24 Yorumları
Şampiyon Fenerbahçe Mistikliğinden Aykut Hoca Depresyonuna, Oyuncuların En Komik FM24 Yorumları
Günlerimizi İlhan Cavcav gibi wonder kid peşinde harcadığımız, cep harçlığı kadar bütçemizle takımımızı amatör kümeden toplayıp lig atlatmaya uğraştığımız ve tüm bunları yaparken de bir gram pişmanlık duymadığımız Football Manager 2024 hakkında yapılmış en komik yorumları sizin için derledik!
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Gerçekçiliğiyle meşhur oyunda fantastik şeyler de olmuyor değil.
ULAN OZAN TUFAN'I BIRAKSAYDINIZ BARİ, BU ÇOCUK SİZE NE ETTİ!
Yıllık haraçlar verildi mi?
Sevgili Fenerbahçeliler, söz sizde.
FM24 sayesinde hayatımı gözden geçireceğim hiç aklıma gelmezdi.
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Peki haksız mı..?
Oyun bağımlılık yaptı diye sildikten bir hafta sonra tekrar yüklemeye giderken ben:
Çeşme'deki yazlık detayı uzaklara daldırdı.
Tesislere dansöz sokmak mı... Acilen oyuna ekleyebilir miyiz?
Tribüne dansöz sokmak olabilir mi?
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