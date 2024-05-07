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Yüzlerce Lira Ödemeden de Oynayabileceğiniz, Steam'deki En İyi Bedava Futbol Oyunları

Yüzlerce Lira Ödemeden de Oynayabileceğiniz, Steam'deki En İyi Bedava Futbol Oyunları

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
07.05.2024 - 14:28

Ülke olarak futbola bayılıyoruz! Oyun dünyasında da durum pek farklı değil, zira çıktığı günden beri 69,99 dolarlık fiyatına karşın EA Sports FC 24'ün çok satanlar listelerinden düşmemesinin de bir sebebi var. Ancak bugünkü oyun önerilerimiz beş kuruş vermeden de oynayıp futbola doyabileceğiniz oyunlardan oluşuyor.

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1. eFootball 2024

2. Soccer Manager 2022

3. Soccer But Different

4. Kopanito All-Stars Soccer

5. Pro 11

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6. Freestylefootball R

7. Ruckball

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