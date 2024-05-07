Yüzlerce Lira Ödemeden de Oynayabileceğiniz, Steam'deki En İyi Bedava Futbol Oyunları

Ülke olarak futbola bayılıyoruz! Oyun dünyasında da durum pek farklı değil, zira çıktığı günden beri 69,99 dolarlık fiyatına karşın EA Sports FC 24'ün çok satanlar listelerinden düşmemesinin de bir sebebi var. Ancak bugünkü oyun önerilerimiz beş kuruş vermeden de oynayıp futbola doyabileceğiniz oyunlardan oluşuyor.