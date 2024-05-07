Nintendo Switch 2 Duyurusu İçin Tarih Geldi: Yeni Konsol Çok Yakınımızda
Nintendo Switch 2 Duyurusu İçin Tarih Geldi: Yeni Konsol Çok Yakınımızda
Nintendo'nun el konsolu piyasasında müthiş bir rekabet başlatan konsolu Nintendo Switch'in ardından gözler uzunca bir süredir Switch 2'de. Switch 2'nin resmi duyurusu için ise en yetkili ağızdan nihayet bir tarih geldi.
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2017 yılında çıkan Nintendo Switch el konsolu piyasasını yeniden hareketlendirip büyük bir rekabetin de fitilini ateşlemişti.
Gözler ise bir süredir Nintendo cephesinden gelecek Switch 2 duyurusunda.
Beklenen açıklama ise direkt en yetkili isimden, Nintendo'nun Başkanı Furukawa'dan geldi.
Peki şimdilik Nintendo Switch 2 olarak andığımız yeni konsola ne zaman kavuşacağız?
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