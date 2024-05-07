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Nintendo Switch 2 Duyurusu İçin Tarih Geldi: Yeni Konsol Çok Yakınımızda

Nintendo Switch 2 Duyurusu İçin Tarih Geldi: Yeni Konsol Çok Yakınımızda

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
07.05.2024 - 16:34

Nintendo'nun el konsolu piyasasında müthiş bir rekabet başlatan konsolu Nintendo Switch'in ardından gözler uzunca bir süredir Switch 2'de. Switch 2'nin resmi duyurusu için ise en yetkili ağızdan nihayet bir tarih geldi.

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2017 yılında çıkan Nintendo Switch el konsolu piyasasını yeniden hareketlendirip büyük bir rekabetin de fitilini ateşlemişti.

2017 yılında çıkan Nintendo Switch el konsolu piyasasını yeniden hareketlendirip büyük bir rekabetin de fitilini ateşlemişti.

Elde oynamanın rahatlığının yanında TV gibi cihazlara da bağlanabilen Nintendo Switch yalnızca teknik özellikleri değil, konsola özel harika oyunlarıyla da oyuncuların kısa sürede gözdesi olmayı başarmıştı.

Gözler ise bir süredir Nintendo cephesinden gelecek Switch 2 duyurusunda.

Gözler ise bir süredir Nintendo cephesinden gelecek Switch 2 duyurusunda.

Tam 7 yılı deviren ve teknik olarak eksiklikleri de yavaş yavaş göze batmaya başlayan Nintendo Switch'in ardından Switch 2 dedikoduları da bir süredir dillendiriliyordu.

Beklenen açıklama ise direkt en yetkili isimden, Nintendo'nun Başkanı Furukawa'dan geldi.

Peki şimdilik Nintendo Switch 2 olarak andığımız yeni konsola ne zaman kavuşacağız?

Peki şimdilik Nintendo Switch 2 olarak andığımız yeni konsola ne zaman kavuşacağız?

Açıkçası konu hakkında elimizde resmi bir açıklama olmasa da ipuçları ve isabetli söylentiler Temmuz ayı sonrasında konsolun ilk duyurusuyla karşılaşabileceğimizi gösteriyor. Bunun yanında Nintendo Switch 2'ye kavuşmamız ise en iyi ihtimalle yılın sonlarını bulacaktır.

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