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Geliştiricilere Müjde! Toplam Fiyatları 17 Bin TL'yi Aşan Unreal Engine Paketleri Bedava!

Geliştiricilere Müjde! Toplam Fiyatları 17 Bin TL'yi Aşan Unreal Engine Paketleri Bedava!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
08.05.2024 - 15:18

Epic Games Store'da bu kez bedava oyun değil, oyun yaparken kullanabileceğiniz ve toplam değerleri 17 bin TL'yi aşan farklı paketler sınırlı bir süreliğine bedava oldu!

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Oyuncular olarak Epic Games'i genellikle bedava oyunları ve mağazası ile ansak da aynı zamanda Unreal Engine oyun motoruyla da oyun dünyasına büyük katkıları var.

Oyuncular olarak Epic Games'i genellikle bedava oyunları ve mağazası ile ansak da aynı zamanda Unreal Engine oyun motoruyla da oyun dünyasına büyük katkıları var.

Unreal Engine 5 oyun motoruyla oyun ve gerçek arasındaki çizgiyi daha da silikleştirmiş olan Epic Games geliştiricilere her ay Unreal Engine'de kullanabilecekeleri farklı içerikler de sunuyor.

Toplam fiyatları 17 bin TL'yi aşan Unreal Engine içeriği bu ay için bedava!

Toplam fiyatları 17 bin TL'yi aşan Unreal Engine içeriği bu ay için bedava!

Özellikle oyun geliştiricilerin işine hayli yarayacak bedava içerikler içinde Tokyo esintili bir çevre paketinden altı farklı harita içeren bir pakete kadar farklı içerikler yer alıyor.

Peki bu paketlere nasıl sahip olacağız?

Peki bu paketlere nasıl sahip olacağız?

Unreal Engine'in mağaza sayfasına gidip hesabınızla giriş yaptıktan sonra 'Free For The Month' sekmesinin altında yer alan paketlerden dilediğinize 'Add to Chart' diyerek hesabınıza ekleyebilirsiniz.

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