Geliştiricilere Müjde! Toplam Fiyatları 17 Bin TL'yi Aşan Unreal Engine Paketleri Bedava!
Geliştiricilere Müjde! Toplam Fiyatları 17 Bin TL'yi Aşan Unreal Engine Paketleri Bedava!
Epic Games Store'da bu kez bedava oyun değil, oyun yaparken kullanabileceğiniz ve toplam değerleri 17 bin TL'yi aşan farklı paketler sınırlı bir süreliğine bedava oldu!
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Oyuncular olarak Epic Games'i genellikle bedava oyunları ve mağazası ile ansak da aynı zamanda Unreal Engine oyun motoruyla da oyun dünyasına büyük katkıları var.
Toplam fiyatları 17 bin TL'yi aşan Unreal Engine içeriği bu ay için bedava!
Peki bu paketlere nasıl sahip olacağız?
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