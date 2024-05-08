Nier: Replicant serisinden olan bu güzel kadın sana cehennemi ve cenneti aynı anda tattıracak! İçindeki öfkeli ruh, seni asla korkutmasın. Öfkesinin altında seni şefkat ve sevgiyle bekleyen bir ruhu var. Seni her koşulda kollayacak ve sana her şeyle ilgili bir sürü tavsiye verecek. Sana arada bağırsa da sonradan çok pişman olup özür dileyeceğinden emin olabilirsin... Sadece onu sinirlendirmediğinden emin ol yeter.