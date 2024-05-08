Hangi Efsane Oyun Karakteri Senin Ruh Eşin?
Hangi Efsane Oyun Karakteri Senin Ruh Eşin?
Bu harika karakterlerden biri senin ruh eşin! Senin için hazırladığımız bu testi çözerek ruh eşinin hangi oyun evreninden hangi efsane oyun karakteri olduğunu öğrenebilirsin.
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Peki yaşın?
3. Aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisi senin sevgilinde mutlaka olmalı?
4. Bu hayvanlardan hangisi senin ruh ikizin?
5. Biri seni öfkelendirdiğinde ne yaparsın?
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6. Bu renklerden hangisi seni yansıtıyor?
7. Bu mekanlardan hangisi sana daha huzurlu hissettiriyor?
8. Son olarak... Sinirli biri misin?
Ruh eşin... Astarion!
Ruh eşin... Kaine!
9. Ruh eşin... Lara Croft!
Ruh eşin... Leon Kennedy!
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