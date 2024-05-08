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Hangi Efsane Oyun Karakteri Senin Ruh Eşin?

Hangi Efsane Oyun Karakteri Senin Ruh Eşin?

Cansın Azra
Cansın Azra - Onedio Üyesi
08.05.2024 - 13:01

Bu harika karakterlerden biri senin ruh eşin! Senin için hazırladığımız bu testi çözerek ruh eşinin hangi oyun evreninden hangi efsane oyun karakteri olduğunu öğrenebilirsin.

Haydi teste!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Peki yaşın?

2. Peki yaşın?

3. Aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisi senin sevgilinde mutlaka olmalı?

4. Bu hayvanlardan hangisi senin ruh ikizin?

5. Biri seni öfkelendirdiğinde ne yaparsın?

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6. Bu renklerden hangisi seni yansıtıyor?

7. Bu mekanlardan hangisi sana daha huzurlu hissettiriyor?

8. Son olarak... Sinirli biri misin?

Ruh eşin... Astarion!

Astarion, Baldur's Gate 3 evrenindeki en yakışıklı ve çekici karakter, ve öyle olduğunun da farkında! Sana sürekli kendinden bahsedecek ve ona övgüler yağdırmanı bekleyecek! Ama onun sana sunduğu şey tutku dolu bir aşk. Bu ilişkide sana kendini soylu hissettireceği, sürekli hediyeler ve güzel sözlerle seni şımartacağı kesin. Astarion seni sevdiğini kimseden saklamayacak ve aşkınızı övünerek herkesin gözüne sokacaksınız!

Ruh eşin... Kaine!

Nier: Replicant serisinden olan bu güzel kadın sana cehennemi ve cenneti aynı anda tattıracak! İçindeki öfkeli ruh, seni asla korkutmasın. Öfkesinin altında seni şefkat ve sevgiyle bekleyen bir ruhu var. Seni her koşulda kollayacak ve sana her şeyle ilgili bir sürü tavsiye verecek. Sana arada bağırsa da sonradan çok pişman olup özür dileyeceğinden emin olabilirsin... Sadece onu sinirlendirmediğinden emin ol yeter.

9. Ruh eşin... Lara Croft!

Dik başlılığı ve inanılmaz yetenekleriyle seni etkileyecek olan Lara Croft, Tomb Raider serisinin ana karakteridir. Seninle sürekli tehlikenin ve maceranın eşiğinde yaşayacak, ve adrenalinini tavana çıkaracak aktiviteleri birlikte yapacaksınız! Lara Croft, istediğini her zaman alan ve bunun için çok uğraşan biri, tam sana göre! Birbirinize çok benzemeniz de ilişkinizi pekiştirecek!

Ruh eşin... Leon Kennedy!

Yakışıklılığı ve karizmasıyla oyun camiasını sarsan Leon Kennedy, Resident Evil serisindeki ana karakterlerden biri. Şakacı ve inanılmaz cesur kişiliğiyle tam bir ilişki adamı! Seni her kötülükten koruyup kollayacak, ve seni sürekli maceradan maceraya sürükleyecek. Samimi ve dürüst kişiliği en sevilen yönleri! Sana asla karşı gelmeyecek ve seni üzmeyecek! Sana bağlılığını sorgulamana bile gerek yok.

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